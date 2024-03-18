https://ria.ru/20240318/putin-1933864669.html
Путин лидирует в Кировской области с 80,42 процента голосов
Путин лидирует в Кировской области с 80,42 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Кировской области с 80,42 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 80,42% голосов после обработки 73,11% протоколов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:18
2024-03-18T01:18
2024-03-18T01:18
выборы президента россии — 2024
политика
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кировская область
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 80,42% голосов после обработки 73,11% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Кировской области 80,42% голосов, Владислав Даванков - 6,44%, Николай Харитонов - 5,60%, Леонид Слуцкий - 5,32%. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, россия, кировская область, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Кировская область, Владимир Путин
Путин лидирует в Кировской области с 80,42 процента голосов
Путин лидирует в Кировской области с 80,42% после обработки 73,11% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Кировской области с 80,42% голосов после обработки 73,11% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает в Кировской области 80,42% голосов, Владислав Даванков - 6,44%, Николай Харитонов - 5,60%, Леонид Слуцкий - 5,32%.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России