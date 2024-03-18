https://ria.ru/20240318/putin-1933853133.html

Путин в понедельник встретится со всеми кандидатами в президенты

Путин в понедельник встретится со всеми кандидатами в президенты - РИА Новости, 18.03.2024

Путин в понедельник встретится со всеми кандидатами в президенты

Путин заявил, что завтра - в понедельник - запланирована встреча со всеми кандидатами в президенты России, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:36

2024-03-18T00:36

2024-03-18T00:49

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Путин заявил, что завтра - в понедельник - запланирована встреча со всеми кандидатами в президенты России, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Завтра, по-моему, запланирована встреча со всеми кандидатами в президенты", - сказал Путин.Голосование за выборы президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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владимир путин, политика, россия