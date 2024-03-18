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Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов

Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов

Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:32

2024-03-18T00:32

2024-03-18T00:34

выборы президента россии — 2024

политика

запорожская область

россия

владимир путин

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного избиркома Галина Катющенко. "Владимир Путин набрал 92,83% голосов избирателей", - сообщила она на итоговом брифинге. Итоговая явка в Запорожской области составила 85,51%.На втором месте за Путиным кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - у него 2,52% голосов, за ним - кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 2,21% голосов избирателей. Замыкает четвёрку представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков - у него 1,87%.

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политика, запорожская область, россия, владимир путин