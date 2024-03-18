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Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:32 18.03.2024 (обновлено: 00:34 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933852198.html
Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов
Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов
Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:32
2024-03-18T00:34
выборы президента россии — 2024
политика
запорожская область
россия
владимир путин
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного избиркома Галина Катющенко. "Владимир Путин набрал 92,83% голосов избирателей", - сообщила она на итоговом брифинге. Итоговая явка в Запорожской области составила 85,51%.На втором месте за Путиным кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - у него 2,52% голосов, за ним - кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 2,21% голосов избирателей. Замыкает четвёрку представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков - у него 1,87%.
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политика, запорожская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Запорожская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов

Путин набрал в Запорожской области на выборах президента 92,83% голосов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного избиркома Галина Катющенко.
"Владимир Путин набрал 92,83% голосов избирателей", - сообщила она на итоговом брифинге.
Итоговая явка в Запорожской области составила 85,51%.
На втором месте за Путиным кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - у него 2,52% голосов, за ним - кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 2,21% голосов избирателей. Замыкает четвёрку представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков - у него 1,87%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЗапорожская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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