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Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов
Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов
Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:32
2024-03-18T00:32
2024-03-18T00:34
выборы президента россии — 2024
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного избиркома Галина Катющенко. "Владимир Путин набрал 92,83% голосов избирателей", - сообщила она на итоговом брифинге. Итоговая явка в Запорожской области составила 85,51%.На втором месте за Путиным кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - у него 2,52% голосов, за ним - кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 2,21% голосов избирателей. Замыкает четвёрку представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков - у него 1,87%.
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политика, запорожская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Запорожская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал в Запорожской области более 92% голосов
Путин набрал в Запорожской области на выборах президента 92,83% голосов
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, действующий президент России Владимир Путин набрал на выборах в Запорожской области более 92% голосов, сообщила глава местного избиркома Галина Катющенко.
"Владимир Путин набрал 92,83% голосов избирателей", - сообщила она на итоговом брифинге.
Итоговая явка в Запорожской области составила 85,51%.
На втором месте за Путиным кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий - у него 2,52% голосов, за ним - кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 2,21% голосов избирателей. Замыкает четвёрку представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков - у него 1,87%.