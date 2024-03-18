https://ria.ru/20240318/putin-1933848862.html
Путин лидирует в Курганской области с 84,77 процента голосов
Путин лидирует в Курганской области с 84,77 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Курганской области с 84,77 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Курганской области с 84,77% голосов после обработки 96,39% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:21
2024-03-18T00:21
2024-03-18T00:28
выборы президента россии — 2024
политика
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Курганской области с 84,77% голосов после обработки 96,39% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,77% голосов, Николай Харитонов – 5,30%, Леонид Слуцкий – 4,26%, Владислав Даванков – 4,08%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7503e6c485d514bb2402e8169114da1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курганская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Курганская область
Путин лидирует в Курганской области с 84,77 процента голосов
Путин лидирует в Курганской области с 84,77% после обработки 96,39% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Курганской области с 84,77% голосов после обработки 96,39% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,77% голосов, Николай Харитонов – 5,30%, Леонид Слуцкий – 4,26%, Владислав Даванков – 4,08%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России