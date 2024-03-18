https://ria.ru/20240318/putin-1933848862.html

Путин лидирует в Курганской области с 84,77 процента голосов

Путин лидирует в Курганской области с 84,77 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Курганской области с 84,77 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Курганской области с 84,77% голосов после обработки 96,39% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:21

2024-03-18T00:21

2024-03-18T00:28

выборы президента россии — 2024

политика

курганская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Курганской области с 84,77% голосов после обработки 96,39% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,77% голосов, Николай Харитонов – 5,30%, Леонид Слуцкий – 4,26%, Владислав Даванков – 4,08%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

курганская область

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политика, курганская область