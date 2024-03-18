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Путин побеждает в республике Алтай с 86,49 процентами голосов
Путин побеждает в республике Алтай с 86,49 процентами голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает в республике Алтай с 86,49 процентами голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Республике Алтай с 86,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:01
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выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Республике Алтай с 86,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набрал 86,49% голосов, Николай Харитонов – 5,63%, Владислав Даванков – 3,43%, Леонид Слуцкий – 2,73%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, республика алтай, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Алтай, Владимир Путин
Путин побеждает в республике Алтай с 86,49 процентами голосов
Путин побеждает в Алтае с 86,49% голосов после обработки всех протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Республике Алтай с 86,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набрал 86,49% голосов, Николай Харитонов – 5,63%, Владислав Даванков – 3,43%, Леонид Слуцкий – 2,73%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.