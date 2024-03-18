https://ria.ru/20240318/putin-1933844562.html

Путин побеждает в республике Алтай с 86,49 процентами голосов

Путин побеждает в республике Алтай с 86,49 процентами голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает в республике Алтай с 86,49 процентами голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Республике Алтай с 86,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:10

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика алтай

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933821640_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4d7527548552e64e3c649331a124b048.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Республике Алтай с 86,49% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набрал 86,49% голосов, Николай Харитонов – 5,63%, Владислав Даванков – 3,43%, Леонид Слуцкий – 2,73%.Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, республика алтай, владимир путин