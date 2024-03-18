https://ria.ru/20240318/proisshestvie-1933988262.html

"Никто этого не ожидал". Что случилось с группой туристов на Камчатке

"Никто этого не ожидал". Что случилось с группой туристов на Камчатке - РИА Новости, 18.03.2024

"Никто этого не ожидал". Что случилось с группой туристов на Камчатке

Одиннадцать человек попали под лавину при переходе перевала. Девять выбрались самостоятельно. Спасатели обнаружили одну погибшую, 19-летний турист пропал без... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:04

2024-03-18T14:04

2024-03-18T18:06

происшествия

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894992058_0:122:3208:1927_1920x0_80_0_0_a19abca18040c46931f47e73bf9ff4bf.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. Одиннадцать человек попали под лавину при переходе перевала. Девять выбрались самостоятельно. Спасатели обнаружили одну погибшую, 19-летний турист пропал без вести. О том, что могло вызвать ЧП, — в материале РИА Новости.Экстренный вызовВ понедельник днем в Центр управления кризисными ситуациями Камчатского края обратились за срочной помощью. Днем ранее руководитель группы зарегистрировался в местном отделе МЧС и сообщил, по какому маршруту собирается двигаться.По предварительным данным, ЧП произошло, когда туристы проходили по Красноармейскому перевалу. Порывом ветра всех сбросило в так называемый кулуар (ложбину на склоне горы), а потом накрыло лавиной.Руководитель по спутниковому телефону связался со спасателями, сообщив, что девять человек выбрались, двое остаются под завалами. Передал точные координаты. Туда сразу же выдвинулось несколько отрядов МЧС на лыжах и снегоходах."Также в поисках участвуют сотрудники специализированной пожарно-спасательной части с кинологическим расчетом, — уточнили в местном управлении МЧС. — У них автомобили повышенной проходимости: камазы и "вахтовки". Есть все необходимое оборудование".Как только позволили погодные условия, на Красноармейский перевал вылетел и спасательный вертолет Ми-8.Давние традицииГруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в клубе туристов имени Глеба Травина. Эта некоммерческая организация, базирующаяся в Петропавловске-Камчатском, в следующем году отметит 60-летие.Занимается спортивным и любительским туризмом. Совместно с РАНХиГС готовит профессиональных инструкторов-проводников."Если ты мечтаешь попасть в интересные места Камчатки, хочешь найти себе друзей или просто любишь проводить время на природе, то тебе с нами по пути", — говорится на сайте клуба.Предлагают походы выходного дня, а также более долгие и сложные — до нескольких недель.В клубе от комментариев по поводу ЧП пока воздерживаются, просят дождаться окончания спасательных работ и информации от официальных источников.Снежный циклонТем временем в СК уже приступили к доследственной проверке — под контролем краевого управления прокуратуры. Сообщили, что погибла 40-летняя женщина. Тело обнаружили. Судебные медики установят точную причину смерти. Молодого человека ищут.Пока рано судить, была ли ошибка инструкторов. Спасательные работы осложняются метелью. Есть опасность схода новых лавин."Зимой было довольно мало снега, — объясняет гид по Камчатке Максим Галайда. — А вот весной повалило. Старые сугробы плотные. Когда на них ложится тяжелый, мокрый и рыхлый весенний снег, он легко скользит. Пускай его даже по колено — ударная волна очень сильная".На прошлой неделе в регионе бушевал снежный циклон с порывами ветра до 60 метров в секунду.Маршрут же считается не очень сложным. "Но этот перевал немного круче, чем другие, — добавляет Галайда. — Поэтому надо особенно учитывать погодные условия".Это далеко не первый трагический инцидент на Камчатке. В сентябре 2022-го при восхождении на вулкан Ключевская сопка погибли девять туристов. Директора компании, организовавшего этот поход, приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали выплатить родным погибших от 500 тысяч до двух миллионов рублей.Сейчас продолжается суд над гидом, сопровождавшим группу.Не исключено, что и сейчас возбудят дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220905/proisshestvie-1814546360.html

https://ria.ru/20240310/kamchatka-1932101940.html

https://ria.ru/20240318/kamchatka-1933976946.html

камчатка

камчатский край

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поиск женщины, попавшей под лавину на Камчатке. Видео МЧС РФ Поиск женщины, попавшей под лавину на Камчатке. Видео МЧС РФ 2024-03-18T14:04 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, камчатка, камчатский край, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)