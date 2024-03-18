https://ria.ru/20240318/prigovor-1934043613.html
В Омске вынесли приговор военному, ранившему соседку выстрелом из карабина
В Омске вынесли приговор военному, ранившему соседку выстрелом из карабина - РИА Новости, 18.03.2024
В Омске вынесли приговор военному, ранившему соседку выстрелом из карабина
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Сергею Меркушеву за то, что он ранил свою соседку, выстрелив в дверь из карабина, рассказали в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:02
2024-03-18T16:02
2024-03-18T16:02
происшествия
омск
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ОМСК, 18 мар - РИА Новости. Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Сергею Меркушеву за то, что он ранил свою соседку, выстрелив в дверь из карабина, рассказали в пресс-службе суда. Выяснилось, что Меркушев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полагал, что кто-то из его соседей заставлял его мать убираться в лифте. Он разозлился, взял принадлежавший ему карабин и стал поочередно стучать в двери соседних квартир. "После чего Меркушев произвел в подъезде дома неприцельный выстрел, желая направить пулю вверх и не намереваясь причинить кому-либо вред, однако в связи с алкогольным опьянением выстрелил в направлении двери соседней квартиры, за которой в тот момент находилась потерпевшая, причинив ей по неосторожности тяжкий вред здоровью", - сообщили в пресс-службе. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима со штрафом в 50 000 рублей.
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931603410.html
https://ria.ru/20240222/granata-1928889363.html
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происшествия, омск
В Омске вынесли приговор военному, ранившему соседку выстрелом из карабина
Суд в Омске вынес приговор военному, ранившему соседку выстрелом из карабина
ОМСК, 18 мар - РИА Новости.
Омский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Сергею Меркушеву за то, что он ранил свою соседку, выстрелив в дверь из карабина, рассказали в пресс-службе
суда.
Выяснилось, что Меркушев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полагал, что кто-то из его соседей заставлял его мать убираться в лифте. Он разозлился, взял принадлежавший ему карабин и стал поочередно стучать в двери соседних квартир.
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"После чего Меркушев произвел в подъезде дома неприцельный выстрел, желая направить пулю вверх и не намереваясь причинить кому-либо вред, однако в связи с алкогольным опьянением выстрелил в направлении двери соседней квартиры, за которой в тот момент находилась потерпевшая, причинив ей по неосторожности тяжкий вред здоровью", - сообщили в пресс-службе.
Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима со штрафом в 50 000 рублей.
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