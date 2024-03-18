https://ria.ru/20240318/pridnestrove-1933992063.html
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом - РИА Новости, 18.03.2024
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом
МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:37
2024-03-18T13:37
2024-03-18T13:48
в мире
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе.Накануне примерно в 12.00 по местному времени неизвестные при помощи FPV-дрона подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части."Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.В нем также отмечается, что замалчивание "отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года", провоцирует продолжение террористических атак.
https://ria.ru/20240317/vzryv-1933776232.html
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929247759.html
тирасполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, тирасполь
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом
МИД непризнанной ПМР назвал удар дрона-камикадзе по военной части терактом
ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе.
Накануне примерно в 12.00 по местному времени неизвестные при помощи FPV-дрона подорвали вертолет Ми-8
на авиационной площадке войсковой части.
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"Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра
, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
В нем также отмечается, что замалчивание "отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года", провоцирует продолжение террористических атак.
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