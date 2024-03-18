Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 18.03.2024 (обновлено: 13:48 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pridnestrove-1933992063.html
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом - РИА Новости, 18.03.2024
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом
МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:37
2024-03-18T13:48
в мире
тирасполь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933753160_0:0:2536:1426_1920x0_80_0_0_bd0f283d6b0d548a6b4b87f054f0b640.png
ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе.Накануне примерно в 12.00 по местному времени неизвестные при помощи FPV-дрона подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части."Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.В нем также отмечается, что замалчивание "отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года", провоцирует продолжение террористических атак.
https://ria.ru/20240317/vzryv-1933776232.html
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929247759.html
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933753160_284:0:2185:1426_1920x0_80_0_0_a39db32588cf44f41a0c9d229a708d2b.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тирасполь
В мире, Тирасполь
В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом

МИД непризнанной ПМР назвал удар дрона-камикадзе по военной части терактом

© Первый Приднестровский/TelegramПоследствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
© Первый Приднестровский/Telegram
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе.
Накануне примерно в 12.00 по местному времени неизвестные при помощи FPV-дрона подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Власти Молдавии прокомментировали взрыв в Приднестровье
17 марта, 19:37
"Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
В нем также отмечается, что замалчивание "отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года", провоцирует продолжение террористических атак.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Лидер Приднестровья заявил о риске эскалации конфликта
24 февраля, 09:24
 
В миреТирасполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала