https://ria.ru/20240318/pridnestrove-1933992063.html

В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом

В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом - РИА Новости, 18.03.2024

В Приднестровье назвали удар дрона-камикадзе по военной части терактом

МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:37

2024-03-18T13:37

2024-03-18T13:48

в мире

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики назвал терактом подрыв вертолета на аэродроме в Тирасполе.Накануне примерно в 12.00 по местному времени неизвестные при помощи FPV-дрона подорвали вертолет Ми-8 на авиационной площадке войсковой части."Осуждаем данный террористический акт и любые подобные действия, угрожающие жизням людей, миру и безопасности на берегах Днестра, что является вызовом для всех государств, действительно заинтересованных в общерегиональной стабильности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.В нем также отмечается, что замалчивание "отдельными акторами беспрецедентной террористической угрозы Приднестровью, выраженной серией терактов за последние три года", провоцирует продолжение террористических атак.

https://ria.ru/20240317/vzryv-1933776232.html

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тирасполь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тирасполь