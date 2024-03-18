https://ria.ru/20240318/pravitelstvo-1934051964.html

Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы

Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы - РИА Новости, 18.03.2024

Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы

Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:29

2024-03-18T16:29

2024-03-18T16:29

выборы президента россии — 2024

россия

политика

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов. В ходе совещания Мишустин отметил, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина на прошедших в стране президентских выборах. "Коллеги, его (Путина - ред.) победа - не повод для нас сбавлять темп, наоборот, это накладывает на нас еще большую ответственность по исполнению поручений главы государства", - отметил Мишустин, обращаясь к вице-премьерам. Премьер подчеркнул, что членам кабмина предстоит "максимально точно и эффективно реализовать задачи", которые были поставлены Путиным. "У каждого из вас свой круг обязанностей, и приоритет, конечно, нужно в первую очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию", - заключил он.

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, михаил мишустин