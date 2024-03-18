https://ria.ru/20240318/pravitelstvo-1934051964.html
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы - РИА Новости, 18.03.2024
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы
Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:29
2024-03-18T16:29
2024-03-18T16:29
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов. В ходе совещания Мишустин отметил, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина на прошедших в стране президентских выборах. "Коллеги, его (Путина - ред.) победа - не повод для нас сбавлять темп, наоборот, это накладывает на нас еще большую ответственность по исполнению поручений главы государства", - отметил Мишустин, обращаясь к вице-премьерам. Премьер подчеркнул, что членам кабмина предстоит "максимально точно и эффективно реализовать задачи", которые были поставлены Путиным. "У каждого из вас свой круг обязанностей, и приоритет, конечно, нужно в первую очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию", - заключил он.
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, михаил мишустин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы
Мишустин: победа Путина на выборах — не повод сбавлять темпы работы
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов
набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков
- 3,85% голосов, Леонид Слуцкий
- 3,2% голосов.
Итоги выборов президента России
В ходе совещания Мишустин отметил, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина на прошедших в стране президентских выборах.
"Коллеги, его (Путина - ред.) победа - не повод для нас сбавлять темп, наоборот, это накладывает на нас еще большую ответственность по исполнению поручений главы государства", - отметил Мишустин, обращаясь к вице-премьерам.
Премьер подчеркнул, что членам кабмина предстоит "максимально точно и эффективно реализовать задачи", которые были поставлены Путиным. "У каждого из вас свой круг обязанностей, и приоритет, конечно, нужно в первую очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию", - заключил он.
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