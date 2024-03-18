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Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:29 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pravitelstvo-1934051964.html
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы - РИА Новости, 18.03.2024
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы
Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:29
2024-03-18T16:29
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов. В ходе совещания Мишустин отметил, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина на прошедших в стране президентских выборах. "Коллеги, его (Путина - ред.) победа - не повод для нас сбавлять темп, наоборот, это накладывает на нас еще большую ответственность по исполнению поручений главы государства", - отметил Мишустин, обращаясь к вице-премьерам. Премьер подчеркнул, что членам кабмина предстоит "максимально точно и эффективно реализовать задачи", которые были поставлены Путиным. "У каждого из вас свой круг обязанностей, и приоритет, конечно, нужно в первую очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию", - заключил он.
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россия, политика, владимир путин, михаил мишустин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Мишустин призвал правительство не сбавлять темпы работы

Мишустин: победа Путина на выборах — не повод сбавлять темпы работы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента РФ не является поводом для кабмина сбавлять темпы работы, необходимо выполнить задачи, поставленные главой государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
В ходе совещания Мишустин отметил, что подавляющее большинство россиян поддержали кандидатуру Владимира Путина на прошедших в стране президентских выборах.
"Коллеги, его (Путина - ред.) победа - не повод для нас сбавлять темп, наоборот, это накладывает на нас еще большую ответственность по исполнению поручений главы государства", - отметил Мишустин, обращаясь к вице-премьерам.
Премьер подчеркнул, что членам кабмина предстоит "максимально точно и эффективно реализовать задачи", которые были поставлены Путиным. "У каждого из вас свой круг обязанностей, и приоритет, конечно, нужно в первую очередь оказывать тем инициативам, которые президент озвучил на послании Федеральному собранию", - заключил он.
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Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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