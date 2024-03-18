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Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей
Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей - РИА Новости, 18.03.2024
Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин попросил обобщить пожелания граждан, которые были озвучены на встречах с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:57
2024-03-18T00:57
2024-03-18T01:11
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин попросил обобщить пожелания граждан, которые были озвучены на встречах с сопредседателями его штаба, выразил уверенность, что почти все из них можно решить.Сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Машков во время разговора с главой государства отметил, что в ходе общения с гражданами было получено много просьб и предложений, он рассказал о планах обобщить данные и передать их Путину."У нас, я почти уверен, можно ответить почти на все, что вы обсуждали с людьми, когда встречались с ними. Нужно посмотреть, конечно. Вы тогда обобщите, встретимся еще раз, отдадите тогда", - отметил Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.
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владимир путин, россия, политика, владимир машков
Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Машков
Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей
Путин: многие пожелания граждан на встречах в избирательном штабе можно решить
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин попросил обобщить пожелания граждан, которые были озвучены на встречах с сопредседателями его штаба, выразил уверенность, что почти все из них можно решить.
Сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Машков
во время разговора с главой государства отметил, что в ходе общения с гражданами было получено много просьб и предложений, он рассказал о планах обобщить данные и передать их Путину.
Путин пообещал реализовать надежды жителей новых регионов России
"У нас, я почти уверен, можно ответить почти на все, что вы обсуждали с людьми, когда встречались с ними. Нужно посмотреть, конечно. Вы тогда обобщите, встретимся еще раз, отдадите тогда", - отметил Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.