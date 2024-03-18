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Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:57 18.03.2024 (обновлено: 01:11 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pozhelaniya-1933858852.html
Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей
Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей - РИА Новости, 18.03.2024
Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин попросил обобщить пожелания граждан, которые были озвучены на встречах с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:57
2024-03-18T01:11
владимир путин
выборы президента россии — 2024
россия
политика
владимир машков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин попросил обобщить пожелания граждан, которые были озвучены на встречах с сопредседателями его штаба, выразил уверенность, что почти все из них можно решить.Сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Машков во время разговора с главой государства отметил, что в ходе общения с гражданами было получено много просьб и предложений, он рассказал о планах обобщить данные и передать их Путину."У нас, я почти уверен, можно ответить почти на все, что вы обсуждали с людьми, когда встречались с ними. Нужно посмотреть, конечно. Вы тогда обобщите, встретимся еще раз, отдадите тогда", - отметил Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.
https://ria.ru/20240318/putin-1933862446.html
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владимир путин, россия, политика, владимир машков
Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Владимир Машков
Путин попросил сопредседателей штаба обобщить просьбы избирателей

Путин: многие пожелания граждан на встречах в избирательном штабе можно решить

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин попросил обобщить пожелания граждан, которые были озвучены на встречах с сопредседателями его штаба, выразил уверенность, что почти все из них можно решить.
Сопредседатель предвыборного штаба Путина Владимир Машков во время разговора с главой государства отметил, что в ходе общения с гражданами было получено много просьб и предложений, он рассказал о планах обобщить данные и передать их Путину.
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"У нас, я почти уверен, можно ответить почти на все, что вы обсуждали с людьми, когда встречались с ними. Нужно посмотреть, конечно. Вы тогда обобщите, встретимся еще раз, отдадите тогда", - отметил Путин на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияПолитикаВладимир Машков
 
 
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