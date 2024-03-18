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В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.03.2024
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10:30 18.03.2024 (обновлено: 10:34 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pozhar-1933924848.html
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.03.2024
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека
Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС по... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:30
2024-03-18T10:34
происшествия
тольятти
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС по Самарской области. "В 05.43 (4.43 мск) 18.03.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: городской округ Тольятти, Комсомольский район, улица Пархоменко, 38. В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. В 10.39 (9.39 мск) возгорание было ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Для тушения привлекались 49 человек и 14 единиц техники, включая от МЧС России 35 человек и 9 единиц техники. Прокуратура региона контролирует ход доследственной проверки, которая проводится по факту пожара. "Организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, взят на контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933616270.html
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происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Тольятти, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека

В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка

© Фото : Прокуратура Самарской области/TelegramМесто пожара в частном доме в Тольятти. 18 марта 2024
Место пожара в частном доме в Тольятти. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Прокуратура Самарской области/Telegram
Место пожара в частном доме в Тольятти. 18 марта 2024
Читать ria.ru в
САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС по Самарской области.
"В 05.43 (4.43 мск) 18.03.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: городской округ Тольятти, Комсомольский район, улица Пархоменко, 38. В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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В 10.39 (9.39 мск) возгорание было ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Для тушения привлекались 49 человек и 14 единиц техники, включая от МЧС России 35 человек и 9 единиц техники.
Прокуратура региона контролирует ход доследственной проверки, которая проводится по факту пожара. "Организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, взят на контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
Место пожара в частном доме в новой Москве. 11 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
При пожаре в частном доме в новой Москве погибла семья
11 марта, 08:56
 
ПроисшествияТольяттиСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар
 
 
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