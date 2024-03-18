https://ria.ru/20240318/pozhar-1933924848.html

В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека

В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека - РИА Новости, 18.03.2024

В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека

Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС по... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:30

2024-03-18T10:30

2024-03-18T10:34

происшествия

тольятти

самарская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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САМАРА, 18 мар - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате происшествия погибли три человека, включая ребенка, сообщили журналистам в ГУМЧС по Самарской области. "В 05.43 (4.43 мск) 18.03.2024 в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: городской округ Тольятти, Комсомольский район, улица Пархоменко, 38. В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения)", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. В 10.39 (9.39 мск) возгорание было ликвидировано на площади 40 квадратных метров. Для тушения привлекались 49 человек и 14 единиц техники, включая от МЧС России 35 человек и 9 единиц техники. Прокуратура региона контролирует ход доследственной проверки, которая проводится по факту пожара. "Организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, взят на контроль ход доследственной проверки, организованной следственным органом", - сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240317/pozhar-1933616270.html

https://ria.ru/20240311/pozhar-1932227374.html

тольятти

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тольятти, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар