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Глава ШОС и представитель КНР передали Путину поздравления
Глава ШОС и представитель КНР передали Путину поздравления - РИА Новости, 18.03.2024
Глава ШОС и представитель КНР передали Путину поздравления
Генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросили передать президенту РФ... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:02
2024-03-18T19:02
2024-03-18T19:02
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросили передать президенту РФ Владимиру Путину поздравления с победой на выборах, сообщили в МИД России. "В свете объявленных ЦИК России предварительных итогов голосования генсекретарь ШОС и спецпредставитель правительства КНР попросили передать В. В. Путину поздравления с победой на выборах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Собеседники Лаврова обратились к нему с этой просьбой, отметив "большой личный вклад" Путина "как в дело основания и развития Шанхайской организации сотрудничества, так и в динамичное и всестороннее укрепление российско-китайского стратегического партнерства", следует из сообщения МИД.
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россия, китай, владимир путин, шос, сергей лавров, чжан мин
Выборы президента России — 2024, Россия, Китай, Владимир Путин, ШОС, Сергей Лавров, Чжан Мин
Глава ШОС и представитель КНР передали Путину поздравления
Чжан Мин и Ли Хуэй попросили Лаврова передать Путину поздравления с победой