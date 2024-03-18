https://ria.ru/20240318/pozdravleniya-1934089056.html

Глава ШОС и представитель КНР передали Путину поздравления

Глава ШОС и представитель КНР передали Путину поздравления - РИА Новости, 18.03.2024

Глава ШОС и представитель КНР передали Путину поздравления

Генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросили передать президенту РФ... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:02

2024-03-18T19:02

2024-03-18T19:02

выборы президента россии — 2024

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китай

владимир путин

шос

сергей лавров

чжан мин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генсек ШОС Чжан Мин и спецпредставитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросили передать президенту РФ Владимиру Путину поздравления с победой на выборах, сообщили в МИД России. "В свете объявленных ЦИК России предварительных итогов голосования генсекретарь ШОС и спецпредставитель правительства КНР попросили передать В. В. Путину поздравления с победой на выборах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Собеседники Лаврова обратились к нему с этой просьбой, отметив "большой личный вклад" Путина "как в дело основания и развития Шанхайской организации сотрудничества, так и в динамичное и всестороннее укрепление российско-китайского стратегического партнерства", следует из сообщения МИД.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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россия, китай, владимир путин, шос, сергей лавров, чжан мин