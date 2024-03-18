https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1934089343.html

Губернатор Мазур поздравил томичей с 10-летием "Крымской весны"

Губернатор Мазур поздравил томичей с 10-летием "Крымской весны" - РИА Новости, 18.03.2024

Губернатор Мазур поздравил томичей с 10-летием "Крымской весны"

Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил жителей региона с 10-летием "Крымской весны" и поблагодарил за поддержку на выборах президента РФ Владимира... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:03

2024-03-18T19:03

2024-03-18T19:04

томская область

томская область

россия

владимир мазур

республика крым

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ТОМСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил жителей региона с 10-летием "Крымской весны" и поблагодарил за поддержку на выборах президента РФ Владимира Путина, сообщает областная администрация. Договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав России в качестве полноправных субъектов федерации был подписан 18 марта 2014 года. По случаю 10-летия воссоединения Крыма с Россией губернатор Томской области Владимир Мазур открыл на Ново-Соборной площади праздничный концерт. "Крым исторически был российским, защищал нашу страну, десять лет назад вернувшись в родную гавань. За эти годы мы все изменились: стали более сплоченными, сильными и технологически развитыми. Томская область вносит большой вклад в это развитие", - подчеркнул глава региона. Мазур отметил, что 17 марта состоялись выборы президента России, на которых безоговорочной поддержкой избирателей заручился действующий глава государства Владимир Путин. "Еще раз благодарю каждого, кто проголосовал на выборах президента, поддержал стабильное будущее нашей страны, области и каждой семьи. Вместе мы - сила!" - обратился губернатор к участникам и зрителям праздничного концерта. Торжественное мероприятие продолжили выступления творческих коллективов региона, в том числе, вокального ансамбля Томского губернаторского колледжа культуры и искусств, детского эстрадного театра-студии лицея №7 и других.

https://ria.ru/20240318/krym-1934058098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

томская область, россия, владимир мазур, республика крым