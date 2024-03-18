https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933922090.html

Глава Югры поздравила Путина с безоговорочной победой на выборах

Глава Югры поздравила Путина с безоговорочной победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Глава Югры поздравила Путина с безоговорочной победой на выборах

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:16

2024-03-18T10:16

2024-03-18T10:16

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

владимир путин

наталья комарова

югра

политика

россия

выборы президента рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента России. "Команда Югры поздравляет Вас, уважаемый Владимир Владимирович, с безоговорочной победой", - написала Комарова в своем Telegram-канале. Глава региона также поблагодарила жителей автономного округа за активность на выборах. "Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры – команда президента Путина", - подчеркнула губернатор. По данным окружного избиркома, явка за все три дня президентских выборов составила 87,13%. В 2018 году в выборах президента России в регионе приняли участие 69,7% от числа зарегистрированных избирателей. Тогда голосование проходило в течение одного дня. После обработки 100% протоколов в Югре Путин набрал 86,71%, Николай Харитонов – 5,56%, Леонид Слуцкий – 4,43%, Владислав Даванков – 2,45%. В общей сложности в Ханты-Мансийском автономном округе работу выборов обеспечивали 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом голосование следили более 3,2 тысячи наблюдателей от Общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ и четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, приехавших в Югру в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yugra-1933648387.html

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Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, наталья комарова, югра, политика, россия, выборы президента рф, выборы