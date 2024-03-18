https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933922090.html
Глава Югры поздравила Путина с безоговорочной победой на выборах
Глава Югры поздравила Путина с безоговорочной победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Глава Югры поздравила Путина с безоговорочной победой на выборах
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:16
2024-03-18T10:16
2024-03-18T10:16
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
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югра
политика
россия
выборы президента рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента России. "Команда Югры поздравляет Вас, уважаемый Владимир Владимирович, с безоговорочной победой", - написала Комарова в своем Telegram-канале. Глава региона также поблагодарила жителей автономного округа за активность на выборах. "Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры – команда президента Путина", - подчеркнула губернатор. По данным окружного избиркома, явка за все три дня президентских выборов составила 87,13%. В 2018 году в выборах президента России в регионе приняли участие 69,7% от числа зарегистрированных избирателей. Тогда голосование проходило в течение одного дня. После обработки 100% протоколов в Югре Путин набрал 86,71%, Николай Харитонов – 5,56%, Леонид Слуцкий – 4,43%, Владислав Даванков – 2,45%. В общей сложности в Ханты-Мансийском автономном округе работу выборов обеспечивали 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом голосование следили более 3,2 тысячи наблюдателей от Общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ и четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, приехавших в Югру в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, владимир путин, наталья комарова, югра, политика, россия, выборы президента рф, выборы
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Владимир Путин, Наталья Комарова, Югра, Политика, Россия, Выборы президента РФ, Выборы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поздравила Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента России.
"Команда Югры поздравляет Вас, уважаемый Владимир Владимирович, с безоговорочной победой", - написала Комарова в своем Telegram-канале.
Глава региона также поблагодарила жителей автономного округа за активность на выборах. "Мы, северяне, сплотившись, подтверждаем готовность служить России. Команда Югры
– команда президента Путина", - подчеркнула губернатор.
По данным окружного избиркома, явка за все три дня президентских выборов составила 87,13%. В 2018 году в выборах президента России в регионе приняли участие 69,7% от числа зарегистрированных избирателей. Тогда голосование проходило в течение одного дня.
После обработки 100% протоколов в Югре Путин набрал 86,71%, Николай Харитонов
– 5,56%, Леонид Слуцкий
– 4,43%, Владислав Даванков
– 2,45%.
Явка на выборах президента России в Югре превысила 74 процента
В общей сложности в Ханты-Мансийском автономном округе работу выборов обеспечивали 22 территориальные и 734 участковые избирательные комиссии. За процессом голосование следили более 3,2 тысячи наблюдателей от Общественной палаты и кандидатов, а также аккредитованные представители СМИ и четырнадцать электоральных экспертов из девяти стран мира, приехавших в Югру в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодежи.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.