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При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека - РИА Новости, 18.03.2024
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека
Два человека ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:58
2024-03-18T16:58
2024-03-18T17:02
специальная военная операция на украине
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белгородский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Два человека ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. У мужчины осколочные ранения верхней конечности. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он также уточнил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, три хозсубъектах, шесть автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека
Гладков: при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека