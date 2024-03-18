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При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 18.03.2024 (обновлено: 17:02 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/postradavshie-1934062452.html
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека - РИА Новости, 18.03.2024
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека
Два человека ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:58
2024-03-18T17:02
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Два человека ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. У мужчины осколочные ранения верхней конечности. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он также уточнил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, три хозсубъектах, шесть автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
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происшествия, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека

Гладков: при обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Два человека ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. У мужчины осколочные ранения верхней конечности. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, три хозсубъектах, шесть автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
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