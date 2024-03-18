https://ria.ru/20240318/postradavshie-1934062452.html

При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека

При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека - РИА Новости, 18.03.2024

При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали два человека

Два человека ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:58

2024-03-18T16:58

2024-03-18T17:02

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Два человека ранены после воздушной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным, есть двое пострадавших. У женщины осколочное ранение грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. У мужчины осколочные ранения верхней конечности. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он также уточнил, что после воздушной атаки со стороны ВСУ в Белгороде различные повреждения выявлены в шести квартирах трех многоквартирных домов, три хозсубъектах, шесть автомобилях и на одном предприятии повреждена теплица и посечен забор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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происшествия, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины, вячеслав гладков