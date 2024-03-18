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"Новые виды воздержания". От чего нужно отказаться в Великий пост - РИА Новости, 18.03.2024
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Религия
 
08:00 18.03.2024 (обновлено: 08:09 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/post-1933299511.html
"Новые виды воздержания". От чего нужно отказаться в Великий пост
"Новые виды воздержания". От чего нужно отказаться в Великий пост - РИА Новости, 18.03.2024
"Новые виды воздержания". От чего нужно отказаться в Великий пост
У православных начался Великий пост. Каждый год верующие спорят о том, что можно делать в этот период, а что нельзя. О главных мифах — в материале РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:00
2024-03-18T08:09
религия
русская православная церковь
московская духовная академия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных начался Великий пост. Каждый год верующие спорят о том, что можно делать в этот период, а что нельзя. О главных мифах — в материале РИА Новости.Уставная строгостьСогласно последним соцопросам, более половины россиян (66%) считают себя православными. Из них только 18% соблюдают пост — причем именно Великий, остальные не так популярны.Из всех постов он самый древний. В старейшем сборнике канонов — апостольских правилах — сообщается, что в первые десятилетия христианства верующие говели перед Пасхой. Правда, сроки определяли по-своему в разных общинах. В одних от еды и питья отказывались на сутки, в других — на три дня. А где-то запрещали праздное веселье на всю неделю до Воскресения Христова.Со временем понимание поста изменилось. Примерно в IV столетии сроки заметно увеличились — до сорока дней. Тогда же известные богословы писали: этот период нужен, чтобы человек духовно преобразился. И после достойно встретил Страстную неделю, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя.Великий пост — самый долгий, но, вопреки стереотипам, не самый строгий. Успенский, например, куда требовательнее. Устав у него такой же, но праздников — когда полагается послабление в еде — гораздо меньше. На Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (28 апреля), которые приходятся на Великий пост, можно есть рыбу. А в Лазареву субботу (27 апреля) позволена икра.В остальные дни меню, конечно, скромнее. Обычно употребляют вареную пищу без масла. В среду и пятницу положено сухоядение — растительные продукты, не обработанные термически. Многие считают, что ни в коем случае нельзя пить вино. Однако это не так: оно не относится к "праздничным яствам" и разрешено по субботам, воскресеньям, а также — на престольные праздники.Но важно помнить: предаваться пьянству не следует. Главное — чувство меры.Не количество, а качествоЭто вообще один из важнейших принципов говения. По словам священников, верующие нередко впадают в крайности. Одни, узнав о послаблениях, устраивают "праздник живота". Другие добровольно загоняют себя в аскетические рамки. Есть заблуждение, будто бы в пост нужно непременно носить темную одежду и ни с кем не общаться.В таких ситуациях священнослужители вспоминают слова Христа: "Когда поститесь, не напускайте на себя, как лицедеи, мрачного вида; ведь они делают себе унылые лица, чтобы показать людям, как постятся".То же относится и к еде. Есть расхожее предубеждение: если съешь что-нибудь скоромное, то совершишь большой грех."Святейший патриарх Кирилл еще в 2013-м сказал: "Надлежит руководствоваться в этой теме разнообразной и очень осторожной многовековой практикой Русской православной церкви". А практика такая: предписания в еде — для тех, кто не имеет особых требований по здоровью", — напоминает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Согласно церковным канонам, на больных людей, кормящих и беременных женщин правила поста не распространяются. Как и на младенцев. А вот подросших детей — приблизительно с семи лет — можно постепенно приучать к взрослому режиму питания.Путешествующие тоже не обязаны держать пост: если человек в поездке и у него нет выбора в пище, он ест что дают. Это, к слову, относится и к военнослужащим.Духовенство неизменно предостерегает прихожан: озабоченность соблюдением правил — не главное."Наш современник, протоиерей Дмитрий Смирнов, точно заметил: "Многие люди способны с помощью правил вести себя внешне безукоризненно. Таковы были фарисеи. Исполняли весь закон, и при этом делали гораздо больше, чем сейчас мы с вами. Но пришел Христос — и они Его распяли". Потому что столкнулись не с количественным, а качественным различием", — объясняет отец Макарий."Притормаживание во всех смыслах"Призывают в Церкви задуматься и о новых разновидностях воздержания, которые людям предыдущих эпох были попросту незнакомы."Сегодня, когда мы с вами находимся большей частью в цифровом пространстве, складывается впечатление, что настоящая жизнь там, за экраном. Так вот одна из задач поста — вернуть нас в реальность", — говорит доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.Он подчеркивает, что гастрономические рамки — лишь внешний контур поста. Гораздо сложнее ограничить себя в чем-то более "вкусном" и привлекательном. Например, в сидении в социальных сетях.Богослов признается, что лично для него куда важнее контента в Сети — общение с людьми. "И вот от этого, — продолжает он, — я не хотел бы отказываться, в том числе и в Великий пост. А то, что происходит в цифровом пространстве, пусть там и остается".Период говения должен стать неким "притормаживанием" во всех смыслах — меньше суетиться, меньше внимания уделять еде, меньше думать о том, как развлечься или отдохнуть. Это, по словам протоиерея, открывает окно возможностей для "встречи с самим собой".
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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русская православная церковь, московская духовная академия, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Русская православная церковь, Московская духовная академия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Новые виды воздержания". От чего нужно отказаться в Великий пост

Священники рассказали об основных ошибках верующих в Великий пост

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПравославные верующие на утренней службе в храме Христа Спасителя
Православные верующие на утренней службе в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных начался Великий пост. Каждый год верующие спорят о том, что можно делать в этот период, а что нельзя. О главных мифах — в материале РИА Новости.

Уставная строгость

Согласно последним соцопросам, более половины россиян (66%) считают себя православными. Из них только 18% соблюдают пост — причем именно Великий, остальные не так популярны.
Из всех постов он самый древний. В старейшем сборнике канонов — апостольских правилах — сообщается, что в первые десятилетия христианства верующие говели перед Пасхой. Правда, сроки определяли по-своему в разных общинах. В одних от еды и питья отказывались на сутки, в других — на три дня. А где-то запрещали праздное веселье на всю неделю до Воскресения Христова.
Со временем понимание поста изменилось. Примерно в IV столетии сроки заметно увеличились — до сорока дней. Тогда же известные богословы писали: этот период нужен, чтобы человек духовно преобразился. И после достойно встретил Страстную неделю, когда Церковь вспоминает последние дни земной жизни Спасителя.
Великий пост — самый долгий, но, вопреки стереотипам, не самый строгий. Успенский, например, куда требовательнее. Устав у него такой же, но праздников — когда полагается послабление в еде — гораздо меньше. На Благовещение (7 апреля) и Вербное воскресенье (28 апреля), которые приходятся на Великий пост, можно есть рыбу. А в Лазареву субботу (27 апреля) позволена икра.
© РИА Новости / Алексей Михеев Трудники и монахи монастыря на богослужении
Трудники и монахи монастыря на богослужении - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Михеев
Трудники и монахи монастыря на богослужении
В остальные дни меню, конечно, скромнее. Обычно употребляют вареную пищу без масла. В среду и пятницу положено сухоядение — растительные продукты, не обработанные термически. Многие считают, что ни в коем случае нельзя пить вино. Однако это не так: оно не относится к "праздничным яствам" и разрешено по субботам, воскресеньям, а также — на престольные праздники.
Но важно помнить: предаваться пьянству не следует. Главное — чувство меры.

Не количество, а качество

Это вообще один из важнейших принципов говения. По словам священников, верующие нередко впадают в крайности. Одни, узнав о послаблениях, устраивают "праздник живота". Другие добровольно загоняют себя в аскетические рамки. Есть заблуждение, будто бы в пост нужно непременно носить темную одежду и ни с кем не общаться.
В таких ситуациях священнослужители вспоминают слова Христа: "Когда поститесь, не напускайте на себя, как лицедеи, мрачного вида; ведь они делают себе унылые лица, чтобы показать людям, как постятся".
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПрихожанка во время богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в грозненском храме Михаила Архангела
Прихожанка во время богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в грозненском храме Михаила Архангела - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Прихожанка во время богослужения в праздник Входа Господня в Иерусалим в грозненском храме Михаила Архангела
То же относится и к еде. Есть расхожее предубеждение: если съешь что-нибудь скоромное, то совершишь большой грех.
"Святейший патриарх Кирилл еще в 2013-м сказал: "Надлежит руководствоваться в этой теме разнообразной и очень осторожной многовековой практикой Русской православной церкви". А практика такая: предписания в еде — для тех, кто не имеет особых требований по здоровью", — напоминает церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Согласно церковным канонам, на больных людей, кормящих и беременных женщин правила поста не распространяются. Как и на младенцев. А вот подросших детей — приблизительно с семи лет — можно постепенно приучать к взрослому режиму питания.
Путешествующие тоже не обязаны держать пост: если человек в поездке и у него нет выбора в пище, он ест что дают. Это, к слову, относится и к военнослужащим.
Духовенство неизменно предостерегает прихожан: озабоченность соблюдением правил — не главное.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВо время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Во время совершения молебна на начало чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
"Наш современник, протоиерей Дмитрий Смирнов, точно заметил: "Многие люди способны с помощью правил вести себя внешне безукоризненно. Таковы были фарисеи. Исполняли весь закон, и при этом делали гораздо больше, чем сейчас мы с вами. Но пришел Христос — и они Его распяли". Потому что столкнулись не с количественным, а качественным различием", — объясняет отец Макарий.

"Притормаживание во всех смыслах"

Призывают в Церкви задуматься и о новых разновидностях воздержания, которые людям предыдущих эпох были попросту незнакомы.
"Сегодня, когда мы с вами находимся большей частью в цифровом пространстве, складывается впечатление, что настоящая жизнь там, за экраном. Так вот одна из задач поста — вернуть нас в реальность", — говорит доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСовершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Совершение чина мироварения в Малом соборе Донского ставропигиального монастыря Москвы
Он подчеркивает, что гастрономические рамки — лишь внешний контур поста. Гораздо сложнее ограничить себя в чем-то более "вкусном" и привлекательном. Например, в сидении в социальных сетях.
Богослов признается, что лично для него куда важнее контента в Сети — общение с людьми. "И вот от этого, — продолжает он, — я не хотел бы отказываться, в том числе и в Великий пост. А то, что происходит в цифровом пространстве, пусть там и остается".
Период говения должен стать неким "притормаживанием" во всех смыслах — меньше суетиться, меньше внимания уделять еде, меньше думать о том, как развлечься или отдохнуть. Это, по словам протоиерея, открывает окно возможностей для "встречи с самим собой".
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