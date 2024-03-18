Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла
Эксперт: популярность Путина в России выросла из-за сильного роста экономики
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
ГААГА, 18 мар – РИА Новости. Популярность президента РФ Владимира Путина в России за последнее время сильно выросла во многом благодаря улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер, комментируя результаты президентских выборов в России.
«
"Если вы посмотрите на результат (президентских выборов в РФ – ред.), интересно, что процент проголосовавших за Владимира Путина на этих выборах выше, чем был когда-либо. За эти годы он еще больше набрал популярность. Думаю, что люди в России видят, что положение дел, например, с трудоустройством и продовольствием, становится только лучше, кроме того, в стране улучшается ситуация с безопасностью. И это именно то, что происходит сейчас в России – ее экономика растет", - отметил Нимёллер.
По его мнению, для многих людей, проживающих в таких больших странах как Россия, экономический фактор гораздо важнее, чем вопросы внешней политики, в том числе конфликт на Украине.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.