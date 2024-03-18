https://ria.ru/20240318/populyarnost-1934000379.html

Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла

Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла - РИА Новости, 18.03.2024

Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла

Популярность президента РФ Владимира Путина в России за последнее время сильно выросла во многом благодаря улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:55

2024-03-18T13:55

2024-03-18T13:55

выборы президента россии — 2024

политика

россия

украина

владимир путин

николай харитонов

нато

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ГААГА, 18 мар – РИА Новости. Популярность президента РФ Владимира Путина в России за последнее время сильно выросла во многом благодаря улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер, комментируя результаты президентских выборов в России. "Если вы посмотрите на результат (президентских выборов в РФ – ред.), интересно, что процент проголосовавших за Владимира Путина на этих выборах выше, чем был когда-либо. За эти годы он еще больше набрал популярность. Думаю, что люди в России видят, что положение дел, например, с трудоустройством и продовольствием, становится только лучше, кроме того, в стране улучшается ситуация с безопасностью. И это именно то, что происходит сейчас в России – ее экономика растет", - отметил Нимёллер. По его мнению, для многих людей, проживающих в таких больших странах как Россия, экономический фактор гораздо важнее, чем вопросы внешней политики, в том числе конфликт на Украине. Что касается результатов в новых российских регионах, эксперт отметил, что еще до СВО многие и так ощущали себя русскими, говорили на русском языке, и они точно не хотели жить в НАТО- или ЕС-ориентированной стране. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240316/nablyudatel-1933546862.html

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политика, россия, украина, владимир путин, николай харитонов, нато, евросоюз, леонид слуцкий (политик)