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Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:55 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/populyarnost-1934000379.html
Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла
Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла - РИА Новости, 18.03.2024
Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла
Популярность президента РФ Владимира Путина в России за последнее время сильно выросла во многом благодаря улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:55
2024-03-18T13:55
выборы президента россии — 2024
политика
россия
украина
владимир путин
николай харитонов
нато
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ГААГА, 18 мар – РИА Новости. Популярность президента РФ Владимира Путина в России за последнее время сильно выросла во многом благодаря улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер, комментируя результаты президентских выборов в России. "Если вы посмотрите на результат (президентских выборов в РФ – ред.), интересно, что процент проголосовавших за Владимира Путина на этих выборах выше, чем был когда-либо. За эти годы он еще больше набрал популярность. Думаю, что люди в России видят, что положение дел, например, с трудоустройством и продовольствием, становится только лучше, кроме того, в стране улучшается ситуация с безопасностью. И это именно то, что происходит сейчас в России – ее экономика растет", - отметил Нимёллер. По его мнению, для многих людей, проживающих в таких больших странах как Россия, экономический фактор гораздо важнее, чем вопросы внешней политики, в том числе конфликт на Украине. Что касается результатов в новых российских регионах, эксперт отметил, что еще до СВО многие и так ощущали себя русскими, говорили на русском языке, и они точно не хотели жить в НАТО- или ЕС-ориентированной стране. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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политика, россия, украина, владимир путин, николай харитонов, нато, евросоюз, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Украина, Владимир Путин, Николай Харитонов, НАТО, Евросоюз, Леонид Слуцкий (политик)
Эксперт рассказал, почему популярность Путина в России выросла

Эксперт: популярность Путина в России выросла из-за сильного роста экономики

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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ГААГА, 18 мар – РИА Новости. Популярность президента РФ Владимира Путина в России за последнее время сильно выросла во многом благодаря улучшению экономической ситуации в стране, заявил РИА Новости нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер, комментируя результаты президентских выборов в России.
«
"Если вы посмотрите на результат (президентских выборов в РФ – ред.), интересно, что процент проголосовавших за Владимира Путина на этих выборах выше, чем был когда-либо. За эти годы он еще больше набрал популярность. Думаю, что люди в России видят, что положение дел, например, с трудоустройством и продовольствием, становится только лучше, кроме того, в стране улучшается ситуация с безопасностью. И это именно то, что происходит сейчас в России – ее экономика растет", - отметил Нимёллер.
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Запад и Киев сделали все для победы Путина
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По его мнению, для многих людей, проживающих в таких больших странах как Россия, экономический фактор гораздо важнее, чем вопросы внешней политики, в том числе конфликт на Украине.
Что касается результатов в новых российских регионах, эксперт отметил, что еще до СВО многие и так ощущали себя русскими, говорили на русском языке, и они точно не хотели жить в НАТО- или ЕС-ориентированной стране.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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