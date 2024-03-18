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ЕС введет высокие пошлины на российские продукты, заявил польский чиновник - РИА Новости, 18.03.2024
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13:22 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/polsha-1933986878.html
ЕС введет высокие пошлины на российские продукты, заявил польский чиновник
ЕС введет высокие пошлины на российские продукты, заявил польский чиновник - РИА Новости, 18.03.2024
ЕС введет высокие пошлины на российские продукты, заявил польский чиновник
Европейский союз готовится ввести высокие пошлины на российские продукты питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:22
2024-03-18T13:22
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ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Европейский союз готовится ввести высокие пошлины на российские продукты питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM. "Из неофициальных источников я знаю, что, наверное, сложно говорить о единогласии во всем Европейском союзе, которое необходимо для введения эмбарго, но имеется очень высокая вероятность, из того, что я знаю неофициально, что российское продовольствие может столкнуться с наложением очень высоких таможенных пошлин, которые успешно ограничат его поступление в Европейский союз", - сказал Колодзейчак. Он уточнил, что почерпнул данную информацию "из неофициальных источников после бесед с представителями Европейского парламента". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240307/polsha-1931651051.html
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москва, россия, владимир путин, евросоюз, в мире
Москва, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
ЕС введет высокие пошлины на российские продукты, заявил польский чиновник

Польский чиновник: ЕС готовится ввести пошлины на российское продовольствие

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Европейский союз готовится ввести высокие пошлины на российские продукты питания, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Михал Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM.
«
"Из неофициальных источников я знаю, что, наверное, сложно говорить о единогласии во всем Европейском союзе, которое необходимо для введения эмбарго, но имеется очень высокая вероятность, из того, что я знаю неофициально, что российское продовольствие может столкнуться с наложением очень высоких таможенных пошлин, которые успешно ограничат его поступление в Европейский союз", - сказал Колодзейчак.
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Он уточнил, что почерпнул данную информацию "из неофициальных источников после бесед с представителями Европейского парламента".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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