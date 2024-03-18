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Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 18.03.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Комфортная погода ожидается в Москве со среды, в воскресенье будет дождливо, но воздух может прогреться до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:53
2024-03-18T14:53
2024-03-18T14:53
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комфортная погода ожидается в Москве со среды, в воскресенье будет дождливо, но воздух может прогреться до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что в понедельник и вторник в Москве будет прохладно, так как погоду будет формировать периферия циклона, уходящего на юго-запад. Ожидается облачая погода с небольшими осадками. "Ближайшей ночью около 0 градусов в Москве, во вторник днём плюс 3-5 градусов. Со среды и до конца рабочей недели погода будет более комфортной, формировать ее будет гребень антициклона, поэтому в облаках появится много прояснений, осадков в эти три дня не ожидается", - сказал Леус. Он также отметил, что со среды температурный фон станет более контрастным, то есть ночью усилятся морозы, в днём станет теплее, чем в понедельник и вторник. "По ночам в среду, четверг и пятницу в Москве минус 2-4 градусов, днём в среду плюс 4-6 градусов, в четверг и в пятницу плюс 5-7 градусов. По предварительному прогнозу, в субботу Москву ждет теплый атмосферный фронт, небольшие дожди, днём плюс 6-8 градусов, в воскресенье временами дожди, облачно, ветрено, но очень тепло плюс 8-10 градусов", - сказал Леус.
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общество, москва, михаил леус, международный женский день
Общество, Москва, Михаил Леус, Международный женский день
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик: в Москве на выходных воздух может прогреться до плюс 10 градусов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Комфортная погода ожидается в Москве со среды, в воскресенье будет дождливо, но воздух может прогреться до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что в понедельник и вторник в Москве будет прохладно, так как погоду будет формировать периферия циклона, уходящего на юго-запад. Ожидается облачая погода с небольшими осадками.
«
"Ближайшей ночью около 0 градусов в Москве, во вторник днём плюс 3-5 градусов. Со среды и до конца рабочей недели погода будет более комфортной, формировать ее будет гребень антициклона, поэтому в облаках появится много прояснений, осадков в эти три дня не ожидается", - сказал Леус.
Он также отметил, что со среды температурный фон станет более контрастным, то есть ночью усилятся морозы, в днём станет теплее, чем в понедельник и вторник.
"По ночам в среду, четверг и пятницу в Москве минус 2-4 градусов, днём в среду плюс 4-6 градусов, в четверг и в пятницу плюс 5-7 градусов. По предварительному прогнозу, в субботу Москву ждет теплый атмосферный фронт, небольшие дожди, днём плюс 6-8 градусов, в воскресенье временами дожди, облачно, ветрено, но очень тепло плюс 8-10 градусов", - сказал Леус.
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