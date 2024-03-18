https://ria.ru/20240318/pogoda-1933898776.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная погода и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:14
2024-03-18T08:14
2024-03-18T08:14
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать северо-восточная периферия циклона. "В Москве и окрестностях облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём в столице плюс 3-5 градусов, в Подмосковье плюс 1-6 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240316/pogoda-1933405968.html
https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается облачная погода и до плюс пяти градусов