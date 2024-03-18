https://ria.ru/20240318/pogoda-1933898776.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 18.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная погода и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:14

2024-03-18T08:14

2024-03-18T08:14

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 5 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать северо-восточная периферия циклона. "В Москве и окрестностях облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днём в столице плюс 3-5 градусов, в Подмосковье плюс 1-6 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240316/pogoda-1933405968.html

https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус