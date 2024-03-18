https://ria.ru/20240318/podstrekatelstvo-1934118251.html
Британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней, заявили в посольстве
Британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней, заявили в посольстве - РИА Новости, 18.03.2024
Британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней, заявили в посольстве
Британские дипломатические и консульские миссии в России занимались во время выборов президента РФ подстрекательством к порче бюллетеней, действуя на грани... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:57
2024-03-18T21:57
2024-03-18T22:13
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Британские дипломатические и консульские миссии в России занимались во время выборов президента РФ подстрекательством к порче бюллетеней, действуя на грани откровенного вмешательства во внутренние дела Москвы, говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "На грани откровенного вмешательства во внутренние дела действовали британские дипломатические и консульские миссии в нашей стране, по существу, занимавшиеся в дни голосования подстрекательством к порче бюллетеней", - заявили в посольстве. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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в мире, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней, заявили в посольстве
Посольство России: британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней