https://ria.ru/20240318/podstrekatelstvo-1934118251.html

Британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней, заявили в посольстве

Британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней, заявили в посольстве - РИА Новости, 18.03.2024

Британские дипмиссии подстрекали к порче бюллетеней, заявили в посольстве

Британские дипломатические и консульские миссии в России занимались во время выборов президента РФ подстрекательством к порче бюллетеней, действуя на грани... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:57

2024-03-18T21:57

2024-03-18T22:13

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933630507_0:0:3391:1907_1920x0_80_0_0_07fd843c99bdb8e0fa6c676ec0701b13.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Британские дипломатические и консульские миссии в России занимались во время выборов президента РФ подстрекательством к порче бюллетеней, действуя на грани откровенного вмешательства во внутренние дела Москвы, говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости. "На грани откровенного вмешательства во внутренние дела действовали британские дипломатические и консульские миссии в нашей стране, по существу, занимавшиеся в дни голосования подстрекательством к порче бюллетеней", - заявили в посольстве. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков