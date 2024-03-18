Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/pentagon-1934082698.html
СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере
СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере - РИА Новости, 18.03.2024
СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере
Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки, сообщает телеканал СNN со ссылкой на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:41
2024-03-18T18:41
в мире
нигер
сша
африка
мохамед базум
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки, сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Источники в Пентагоне сообщили телеканалу, что это заявление было сделано через несколько дней после напряженной встречи между властями Нигера, пришедшими к власти после госпереворота в июле 2023 года, и американскими дипломатами с военными чиновниками, включая генерала Майкла Лэнгли, командующего Африканским командованием США. На этой встрече американская делегация выразила обеспокоенность эскалацией российского военного присутствия в Нигере. По словам источников, это обсуждение возмутило лидеров Нигера, которые почувствовали, что им "читают нотации". Теперь американские чиновник обеспокоены, что в связи с расширением присутствия России в Нигере, Запад потеряет свое влияние в стратегическом важном регионе Сахеля, утверждает военный источник в США, знакомый с ситуацией. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240318/niger-1933988467.html
https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html
нигер
сша
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, сша, африка, мохамед базум, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Африка, Мохамед Базум, Министерство обороны США
СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере

СNN: Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки, сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются.
Американские военные во время учений в Нигере
Нигер потребовал от США план по выводу войск, сообщил источник
Вчера, 13:28
Источники в Пентагоне сообщили телеканалу, что это заявление было сделано через несколько дней после напряженной встречи между властями Нигера, пришедшими к власти после госпереворота в июле 2023 года, и американскими дипломатами с военными чиновниками, включая генерала Майкла Лэнгли, командующего Африканским командованием США. На этой встрече американская делегация выразила обеспокоенность эскалацией российского военного присутствия в Нигере. По словам источников, это обсуждение возмутило лидеров Нигера, которые почувствовали, что им "читают нотации".
Теперь американские чиновник обеспокоены, что в связи с расширением присутствия России в Нигере, Запад потеряет свое влияние в стратегическом важном регионе Сахеля, утверждает военный источник в США, знакомый с ситуацией.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
Скриншот онлайн-трансляции украинского телеканала Прямой
В эфире украинского телеканала появились пророссийские лозунги
24 февраля, 21:00
 
В миреНигерСШААфрикаМохамед БазумМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала