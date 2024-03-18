https://ria.ru/20240318/pentagon-1934082698.html

СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере

СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере - РИА Новости, 18.03.2024

СМИ: Пентагон выразил беспокойство из-за пророссийского курса в Нигере

Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки, сообщает телеканал СNN со ссылкой на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:41

2024-03-18T18:41

2024-03-18T18:41

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки, сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Источники в Пентагоне сообщили телеканалу, что это заявление было сделано через несколько дней после напряженной встречи между властями Нигера, пришедшими к власти после госпереворота в июле 2023 года, и американскими дипломатами с военными чиновниками, включая генерала Майкла Лэнгли, командующего Африканским командованием США. На этой встрече американская делегация выразила обеспокоенность эскалацией российского военного присутствия в Нигере. По словам источников, это обсуждение возмутило лидеров Нигера, которые почувствовали, что им "читают нотации". Теперь американские чиновник обеспокоены, что в связи с расширением присутствия России в Нигере, Запад потеряет свое влияние в стратегическом важном регионе Сахеля, утверждает военный источник в США, знакомый с ситуацией. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французский военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240318/niger-1933988467.html

https://ria.ru/20240224/khakery-1929314671.html

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в мире, нигер, сша, африка, мохамед базум, министерство обороны сша