Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построят новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
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"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в прошлом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений "Яковлево" позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
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"В рамках проекта возведем современную канализационно-насосную станцию производительностью 5 тысяч кубометров в сутки, работы будут проводиться с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов смонтируем высокомощные газоочистные установки. Кроме этого, установим энергоэффективное насосное оборудование, что позволит снизить затраты на электроэнергию", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ключевые узлы и механизмы, которые будут использоваться при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.