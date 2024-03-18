https://ria.ru/20240318/pekonstruktsiya-1933947495.html

Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы

Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 18.03.2024

Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построят новую... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:54

2024-03-18T11:54

2024-03-18T11:54

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построят новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в прошлом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений "Яковлево" позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "В рамках проекта возведем современную канализационно-насосную станцию производительностью 5 тысяч кубометров в сутки, работы будут проводиться с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов смонтируем высокомощные газоочистные установки. Кроме этого, установим энергоэффективное насосное оборудование, что позволит снизить затраты на электроэнергию", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ключевые узлы и механизмы, которые будут использоваться при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.

https://ria.ru/20240315/moskva-1933135790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тинао, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, общество