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Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 18.03.2024
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11:54 18.03.2024
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Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы
Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы - РИА Новости, 18.03.2024
Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построят новую... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:54
2024-03-18T11:54
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построят новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в прошлом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений "Яковлево" позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "В рамках проекта возведем современную канализационно-насосную станцию производительностью 5 тысяч кубометров в сутки, работы будут проводиться с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов смонтируем высокомощные газоочистные установки. Кроме этого, установим энергоэффективное насосное оборудование, что позволит снизить затраты на электроэнергию", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ключевые узлы и механизмы, которые будут использоваться при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.
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тинао, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ТиНАО, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Общество

Петр Бирюков: очистные сооружения "Яковлево" реконструируют в ТиНАО Москвы

© РИА Новости / Павел ЛисицынБлок очистных сооружений
Блок очистных сооружений - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реконструкцию очистных сооружений "Яковлево", расположенных в одноименной деревне в ТиНАО, и построят новую канализационно-насосную станцию, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении модернизации объектов. С 2012 года в ТиНАО реконструировали и построили 11 очистных сооружений, в прошлом году обновили канализационно-насосную станцию "Щапово", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что реконструкция очистных сооружений "Яковлево" позволит повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
«
"В рамках проекта возведем современную канализационно-насосную станцию производительностью 5 тысяч кубометров в сутки, работы будут проводиться с применением самых современных технологий, в том числе систем автоматизации и диспетчеризации. Для исключения неприятных запахов смонтируем высокомощные газоочистные установки. Кроме этого, установим энергоэффективное насосное оборудование, что позволит снизить затраты на электроэнергию", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что ключевые узлы и механизмы, которые будут использоваться при реконструкции очистных сооружений, произведены в столичном регионе, диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного программного обеспечения.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниТиНАОМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыОбщество
 
 
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