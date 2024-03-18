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Президент Палестины поздравил Путина с переизбранием

Президент Палестины поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Палестины поздравил Путина с переизбранием

Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщило информационное агентство WAFA. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:50

2024-03-18T17:50

2024-03-18T17:50

выборы президента россии — 2024

палестина

владимир путин

махмуд аббас

россия

политика

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ТУНИС, 18 мар - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ, сообщило информационное агентство WAFA. "В понедельник президент Палестины Махмуд Аббас поздравил президента Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - сообщает палестинское информагентство. По данным WAFA, в телеграмме направленной по случаю переизбрания Владимира Путина, Аббас пожелал российскому лидеру "дальнейших успехов в выполнении возложенных на него высоких задач, достижении целей и чаяний дружественного российского народа". "Президент подтвердил свою гордость отношениями дружбы и солидарности, объединяющими две страны и их народы, а также свою большую признательность за поддержку Россией прав нашего палестинского народа", - сообщает агентство. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

палестина, владимир путин, махмуд аббас, россия, политика