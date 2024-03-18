https://ria.ru/20240318/pakistan-1934065118.html

Премьер Пакистана поздравил Путина с переизбранием

Премьер Пакистана поздравил Путина с переизбранием - РИА Новости, 18.03.2024

Премьер Пакистана поздравил Путина с переизбранием

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поздравил Владимира Путина с его переизбранием президентом России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:08

2024-03-18T17:08

2024-03-18T17:18

выборы президента россии — 2024

в мире

пакистан

владимир путин

шехбаз шариф

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф поздравил Владимира Путина с его переизбранием президентом России."Поздравляю его превосходительство Владимира Путина, президента Российской Федерации, в связи с его переизбранием", - написал Шариф в соцсети X.Глава Пакистана отметил, что надеется на сотрудничество с президентом России для дальнейшего укрепления отношений двух стран.Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, пакистан, владимир путин, шехбаз шариф