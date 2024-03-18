https://ria.ru/20240318/opros-1934069485.html

Опрос: доля американцев, считающих Россию и КНР врагами, уменьшается

Опрос: доля американцев, считающих Россию и КНР врагами, уменьшается - РИА Новости, 18.03.2024

Опрос: доля американцев, считающих Россию и КНР врагами, уменьшается

Доля американцев, которые считают главными врагами Штатов Россию и Китай, по сравнению с 2023 годом уменьшилась, следует из результатов опроса компании Gallup. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:25

2024-03-18T17:25

2024-03-18T17:25

россия

ансар алла

китай

сша

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Доля американцев, которые считают главными врагами Штатов Россию и Китай, по сравнению с 2023 годом уменьшилась, следует из результатов опроса компании Gallup. По результатам исследования, 26% граждан США воспринимают Россию как "главного врага" страны, тогда как в 2023 году так считали 32% опрошенных. Аналогичного мнения о Китае придерживается 41% респондентов, при этом в 2023 году доля людей с такой позицией составляла 50%. Тех, кто считает главным врагом Иран, стало 9% по сравнению с 2% в 2023 году. Согласно релизу компании, это связано с новостями о поддержке Ираном правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов), которое стало совершать нападения на суда в Красном море. Взгляд на КНДР в свою очередь стал менее враждебным: если в 2023 году 7% опрошенных считали эту страну врагом, то теперь таковых 4%. В то же время граждане США продолжают придерживаться неблагоприятного мнения о России и Китае. Так, 86% американцев имеют "совершенно неблагоприятное" мнение о РФ, в то время как о "совершенно благоприятном" отношении к стране заявили 8% опрошенных. В отношении Китая 77% респондентов указали на совершенно неблагоприятное мнение, в то время как 20% положительно относятся к КНР. Опрос проводился с 1 по 20 февраля среди 1016 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составила 4 процентных пункта.

https://ria.ru/20240305/vybory-1931338315.html

https://ria.ru/20240311/opros-1932379842.html

россия

китай

сша

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россия, ансар алла, китай, сша