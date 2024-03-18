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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 18.03.2024 (обновлено: 18:58 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/opasnost-1934086602.html
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:55
2024-03-18T18:58
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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