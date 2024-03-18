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В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:55
2024-03-18T18:55
2024-03-18T18:58
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА