https://ria.ru/20240318/opasnost-1934086602.html

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024

В Воронежской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:55

2024-03-18T18:55

2024-03-18T18:58

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА ввели в Воронежской области, силы ПВО наготове, сообщил губернатор Александр Гусев."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона введен режим опасности атаки БПЛА. Силы ПВО наготове. Будьте готовы перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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2024

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)