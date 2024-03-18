https://ria.ru/20240318/opasnost-1934036811.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:35

2024-03-18T15:35

2024-03-18T15:37

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

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безопасность, белгородский район, белгород, вячеслав гладков