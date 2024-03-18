https://ria.ru/20240318/opasnost-1934036811.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:35
2024-03-18T15:35
2024-03-18T15:37
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_0:175:3018:1873_1920x0_80_0_0_c051e2eede501ec92fb3199d6d532088.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933528602_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_42031112416e52b92d9dc62a035f6c88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности