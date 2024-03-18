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В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 18.03.2024 (обновлено: 11:35 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/opasnost-1933945381.html
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:33
2024-03-18T11:35
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетная опасность объявляется второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240317/bpla-1933798596.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933736406.html
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белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

Власти объявили о ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.
Ракетная опасность объявляется второй раз за день.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
17 марта, 21:27
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.
Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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17 марта, 16:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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