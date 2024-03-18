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В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024
В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:33
2024-03-18T11:33
2024-03-18T11:35
специальная военная операция на украине
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белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетная опасность объявляется второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240317/bpla-1933798596.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность
Власти объявили о ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области