https://ria.ru/20240318/opasnost-1933945381.html

В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:33

2024-03-18T11:33

2024-03-18T11:35

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации.Ракетная опасность объявляется второй раз за день."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Корреспондент РИА Новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

https://ria.ru/20240317/bpla-1933798596.html

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белгород

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия