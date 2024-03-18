https://ria.ru/20240318/opasnost-1933918157.html

В Белгороде отменили ракетную опасность

В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.03.2024

В Белгороде отменили ракетную опасность

Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:04

2024-03-18T10:04

2024-03-18T10:04

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщили в городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 8.32 мск. Жителей просили оставаться дома и не подходить к окнам. Через примерно 40 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении. Глава региона Вячеслав Гладков также проинформировал, что сигнал ракетной опасности отменен.

https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

белгородский район

белгород

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков