https://ria.ru/20240318/obstrel-1933878880.html

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 18.03.2024

Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки

Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 142 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:19

2024-03-18T03:19

2024-03-18T03:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 142 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Тридцать два обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 142 различных боеприпаса. Сообщается, что поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2010 года рождения.

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, сцкк, происшествия