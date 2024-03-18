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Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки - РИА Новости, 18.03.2024
Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки
Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 142 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:19
2024-03-18T03:19
2024-03-18T03:19
специальная военная операция на украине
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сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 142 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Сорок фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на донецком направлении. Тридцать два обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 142 различных боеприпаса. Сообщается, что поступили сведения о ранении двух гражданских лиц, в том числе ребенка 2010 года рождения.
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска 40 раз обстреляли ДНР за сутки
Представительство в СЦКК: ВСУ 40 раз обстреляли территорию ДНР за сутки