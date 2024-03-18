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Генпрокуратура признала три канадские НПО нежелательными - РИА Новости, 18.03.2024
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17:54 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/npo-1934075923.html
Генпрокуратура признала три канадские НПО нежелательными
Генпрокуратура признала три канадские НПО нежелательными - РИА Новости, 18.03.2024
Генпрокуратура признала три канадские НПО нежелательными
Генеральная прокуратура России признала деятельность канадских неправительственных организаций Russian Canadian Democratic Alliance, Munk school of global... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:54
2024-03-18T17:54
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала деятельность канадских неправительственных организаций Russian Canadian Democratic Alliance, Munk school of global affairs and public policy и Norman Paterson School of International Affairs нежелательной на территории РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных организаций Munk school of global affairs and public policy и Norman Paterson School of International Affairs. Они зарегистрированы на территории Канады и действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на базе которых функционирует ряд исследовательских подразделений, включая центры по изучению проблем безопасности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, указанные организации фактически участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений. Так, за 2022–2023 годы ими проведено большое количество мероприятий, ряд интервью сотрудников, а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности. Кроме того, надзорное ведомство приняло аналогичное решение в отношении Russian Canadian Democratic Alliance. Организация создана на территории Канады в 2022 году, ее объявленной целью является продвижение прав и свобод человека в России. Ее деятельность направлена на консолидацию проживающих в Канаде россиян для их задействования в информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также на пропаганду запрещенного в РФ как экстремистского международного общественного движения ЛГБТ*. Систематически в интернете и СМИ ею публиковались материалы о насильственном изменении основ конституционного строя России, а также содержащие дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе призывы наращивать поставки западного вооружения на Украину. Информация направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20240315/zakharova-1933392343.html
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россия, канада, торонто, генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Канада, Торонто, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Генпрокуратура признала три канадские НПО нежелательными

Генпрокуратура признала три канадские НПО нежелательными за дискредитацию России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала деятельность канадских неправительственных организаций Russian Canadian Democratic Alliance, Munk school of global affairs and public policy и Norman Paterson School of International Affairs нежелательной на территории РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранных организаций Munk school of global affairs and public policy и Norman Paterson School of International Affairs. Они зарегистрированы на территории Канады и действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, на базе которых функционирует ряд исследовательских подразделений, включая центры по изучению проблем безопасности", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, указанные организации фактически участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений. Так, за 2022–2023 годы ими проведено большое количество мероприятий, ряд интервью сотрудников, а также встречи с руководителями недружественных стран антироссийской направленности.
Кроме того, надзорное ведомство приняло аналогичное решение в отношении Russian Canadian Democratic Alliance. Организация создана на территории Канады в 2022 году, ее объявленной целью является продвижение прав и свобод человека в России. Ее деятельность направлена на консолидацию проживающих в Канаде россиян для их задействования в информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также на пропаганду запрещенного в РФ как экстремистского международного общественного движения ЛГБТ*. Систематически в интернете и СМИ ею публиковались материалы о насильственном изменении основ конституционного строя России, а также содержащие дискредитацию Вооруженных сил РФ, в том числе призывы наращивать поставки западного вооружения на Украину.
Информация направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
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