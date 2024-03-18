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В Новосибирской области отметили рекордную за 20 лет явку на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
07:02 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/novosibirskaya_oblast-1933893894.html
В Новосибирской области отметили рекордную за 20 лет явку на выборах
В Новосибирской области отметили рекордную за 20 лет явку на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
В Новосибирской области отметили рекордную за 20 лет явку на выборах
Выборы президента РФ в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет для региона явке избирателей в 63,19%, положительно себя зарекомендовало... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:02
2024-03-18T07:02
выборы президента россии — 2024
новосибирская область
политика
россия
сузунский район
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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет для региона явке избирателей в 63,19%, положительно себя зарекомендовало дистанционное голосование и выборы в три дня, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава регионального избиркома Ольга Благо. "Предварительная явка избирателей в Новосибирской области составила 63,19%. Это означает, что в выборах приняли участие 1 392 596 избирателей, из них дистанционно проголосовали 228 584 избирателя. Явка на дистанционном голосовании составила 93%... Это примерно две трети избирателей региона, которые приняли активное участие в выборах президента РФ", - сказала она. Глава облизбиркома отметила, что эта явка стала рекордной за последние 20 лет как по количеству избирателей, так и в процентном выражении. "Для сравнения в 2018 году на выборах президента России явка была 60,41%, проголосовали 1 304 738 избирателей. То есть у нас существенное прибавление количества избирателей, которые приняли участие в выборах", - сказала Благо. Среди лидеров по явке она отметила Сузунский район – 92,33%, Маслянинский район - 89,21% и Кочковский район - 87,31%. Явка по Новосибирску составила 56,33% (704 963 избирателя). Здесь в лидерах Центральный район с результатом 58,79% избирателей, немногим меньше явка в Железнодорожном и Советском районах. "Хотела бы отметить насколько новосибирцы откликнулись на новую форму дистанционного электронного голосования. 93% проголосовавших дистанционно свидетельствует о том, что новосибирцы приняли эту форму голосования, они к ней относятся с доверием и у них никаких сомнений в итогах дистанционного голосования не возникает. Также мы в очередной раз убедились, что трехдневное голосование очень удобно для наших избирателей", - сказала Благо. На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
https://ria.ru/20240318/altay-1933891432.html
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новосибирская область, политика, россия, сузунский район
Выборы президента России — 2024, Новосибирская область, Политика, Россия, Сузунский район
В Новосибирской области отметили рекордную за 20 лет явку на выборах

Выборы президента в Новосибирской области прошли при рекордной за 20 лет явке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Выборы президента РФ в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет для региона явке избирателей в 63,19%, положительно себя зарекомендовало дистанционное голосование и выборы в три дня, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве глава регионального избиркома Ольга Благо.
«
"Предварительная явка избирателей в Новосибирской области составила 63,19%. Это означает, что в выборах приняли участие 1 392 596 избирателей, из них дистанционно проголосовали 228 584 избирателя. Явка на дистанционном голосовании составила 93%... Это примерно две трети избирателей региона, которые приняли активное участие в выборах президента РФ", - сказала она.
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Глава облизбиркома отметила, что эта явка стала рекордной за последние 20 лет как по количеству избирателей, так и в процентном выражении.
"Для сравнения в 2018 году на выборах президента России явка была 60,41%, проголосовали 1 304 738 избирателей. То есть у нас существенное прибавление количества избирателей, которые приняли участие в выборах", - сказала Благо.
Среди лидеров по явке она отметила Сузунский район – 92,33%, Маслянинский район - 89,21% и Кочковский район - 87,31%. Явка по Новосибирску составила 56,33% (704 963 избирателя). Здесь в лидерах Центральный район с результатом 58,79% избирателей, немногим меньше явка в Железнодорожном и Советском районах.
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"Хотела бы отметить насколько новосибирцы откликнулись на новую форму дистанционного электронного голосования. 93% проголосовавших дистанционно свидетельствует о том, что новосибирцы приняли эту форму голосования, они к ней относятся с доверием и у них никаких сомнений в итогах дистанционного голосования не возникает. Также мы в очередной раз убедились, что трехдневное голосование очень удобно для наших избирателей", - сказала Благо.
На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек. На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.
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