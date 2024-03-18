Рейтинг@Mail.ru
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 18.03.2024 (обновлено: 20:03 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/novorossiya-1934093849.html
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин
Путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с РФ и это большое событие в истории страны, заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:25
2024-03-18T20:03
новороссия
россия
владимир путин
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934102207_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_0a038c4a40686d0d7048835701129bc7.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с РФ и это большое событие в истории страны, заявил действующий президент России Владимир Путин."Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки, мы сделали это и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.
https://ria.ru/20240318/putin-1934093237.html
новороссия
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934102207_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7a4673eacd1ae8c55d462e96917733d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссия, россия, владимир путин, донбасс
Новороссия, Россия, Владимир Путин, Донбасс
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин

Путин: путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, но это случилось

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на митинг-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с РФ и это большое событие в истории страны, заявил действующий президент России Владимир Путин.
«
"Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки, мы сделали это и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.
Выступление Путина на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин поздравил россиян с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 19:22
 
НовороссияРоссияВладимир ПутинДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала