https://ria.ru/20240318/novorossiya-1934093849.html

Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин

Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024

Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин

Путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с РФ и это большое событие в истории страны, заявил... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:25

2024-03-18T19:25

2024-03-18T20:03

новороссия

россия

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с РФ и это большое событие в истории страны, заявил действующий президент России Владимир Путин."Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки, мы сделали это и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

https://ria.ru/20240318/putin-1934093237.html

новороссия

россия

донбасс

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новороссия, россия, владимир путин, донбасс