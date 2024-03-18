https://ria.ru/20240318/novorossiya-1934093849.html
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2024
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин
Путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с РФ и это большое событие в истории страны, заявил... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:25
2024-03-18T19:25
2024-03-18T20:03
новороссия
россия
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Путь жителей Донбасса, Новороссии на Родину - в Россию был тяжелым, трагичным, но они объединились с РФ и это большое событие в истории страны, заявил действующий президент России Владимир Путин."Что касается Новороссии, что касается Донбасса, люди, проживающие там, тоже тогда, в дни русской весны заявили о своем желании вернуться в родную семью, их путь на Родину оказался более тяжелым, трагичным, но все-таки, мы сделали это и это тоже большое событие в истории нашего государства. Теперь мы развиваемся и идем вместе, чувствуя локоть друг друга", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.
https://ria.ru/20240318/putin-1934093237.html
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новороссия, россия, владимир путин, донбасс
Новороссия, Россия, Владимир Путин, Донбасс
Путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, заявил Путин
Путин: путь жителей Новороссии на родину был тяжелым, но это случилось