https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов

"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов - РИА Новости, 18.03.2024

"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов

Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:54

2024-03-18T00:54

2024-03-18T00:55

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Несмотря на террористические атаки, мы это хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую зрелость, они мужество проявляют и проявили", - сказал Путин в своем избирательном штабе. Он добавил, что никто не запугал жителей приграничных территорий. "Не запугаешь таких людей", - добавил он.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

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владимир путин, россия