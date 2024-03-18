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"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов - РИА Новости, 18.03.2024
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:54
2024-03-18T00:54
2024-03-18T00:55
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Несмотря на террористические атаки, мы это хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую зрелость, они мужество проявляют и проявили", - сказал Путин в своем избирательном штабе. Он добавил, что никто не запугал жителей приграничных территорий. "Не запугаешь таких людей", - добавил он.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
Путин: живущие в приграничных районах россияне проявляют мужество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Несмотря на террористические атаки, мы это хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую зрелость, они мужество проявляют и проявили", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
Он добавил, что никто не запугал жителей приграничных территорий. "Не запугаешь таких людей", - добавил он.
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