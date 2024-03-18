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"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:54 18.03.2024 (обновлено: 00:55 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов - РИА Новости, 18.03.2024
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов
Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:54
2024-03-18T00:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин. "Несмотря на террористические атаки, мы это хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую зрелость, они мужество проявляют и проявили", - сказал Путин в своем избирательном штабе. Он добавил, что никто не запугал жителей приграничных территорий. "Не запугаешь таких людей", - добавил он.
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
"Таких не запугаешь": Путин оценил мужество россиян из приграничных районов

Путин: живущие в приграничных районах россияне проявляют мужество

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россияне, живущие на приграничных территориях, где идут террористические атаки, проявляют мужество, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Несмотря на террористические атаки, мы это хорошо знаем, граждане, проживающие на этих территориях, проявили не просто гражданскую зрелость, они мужество проявляют и проявили", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
Он добавил, что никто не запугал жителей приграничных территорий. "Не запугаешь таких людей", - добавил он.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
15 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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