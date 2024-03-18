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Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:20 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/moshenniki-1933984648.html
Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома
Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома - РИА Новости, 18.03.2024
Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома
Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:20
2024-03-18T13:20
выборы президента россии — 2024
происшествия
черногорск
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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с территориальной избирательной комиссией. По данным МВД Хакасии, инцидент произошел в минувшую пятницу, в первый день голосования на выборах президента, около 18.25 (14.25 мск). По предварительным данным, 28-летнему мужчине позвонили телефонные мошенники, с помощью "приемов психологического давления" заставившие его "приобрести пиротехнику и проследовать на указанный адрес, где он должен был произвести пиротехнический залп". "Злоумышленники, которые постоянно находились на связи, убедили усть-абаканца, что в случае, если он не выполнит их указаний, на него будет оформлено большое количество кредитов, с которыми он никогда не сможет рассчитаться. Испугавшись, обвиняемый в точности выполнил указания звонивших. Он поджег и бросил в холле администрации Черногорска одну петарду", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, по решению суда задержанный помещен в СИЗО на два месяца. В республиканском избиркоме РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в здании администрации рядом с помещением территориальной избирательной комиссии - "то есть не непосредственно в территориальной комиссии, а рядом".
https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html
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происшествия, черногорск
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Черногорск
Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома

Телефонные мошенники убедили жителя Усть-Абакана взорвать петарду у избиркома

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с территориальной избирательной комиссией.
По данным МВД Хакасии, инцидент произошел в минувшую пятницу, в первый день голосования на выборах президента, около 18.25 (14.25 мск).
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По предварительным данным, 28-летнему мужчине позвонили телефонные мошенники, с помощью "приемов психологического давления" заставившие его "приобрести пиротехнику и проследовать на указанный адрес, где он должен был произвести пиротехнический залп".
«
"Злоумышленники, которые постоянно находились на связи, убедили усть-абаканца, что в случае, если он не выполнит их указаний, на него будет оформлено большое количество кредитов, с которыми он никогда не сможет рассчитаться. Испугавшись, обвиняемый в точности выполнил указания звонивших. Он поджег и бросил в холле администрации Черногорска одну петарду", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, по решению суда задержанный помещен в СИЗО на два месяца.
В республиканском избиркоме РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в здании администрации рядом с помещением территориальной избирательной комиссии - "то есть не непосредственно в территориальной комиссии, а рядом".

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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