https://ria.ru/20240318/moshenniki-1933984648.html
Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома
Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома - РИА Новости, 18.03.2024
Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома
Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:20
2024-03-18T13:20
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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с территориальной избирательной комиссией. По данным МВД Хакасии, инцидент произошел в минувшую пятницу, в первый день голосования на выборах президента, около 18.25 (14.25 мск). По предварительным данным, 28-летнему мужчине позвонили телефонные мошенники, с помощью "приемов психологического давления" заставившие его "приобрести пиротехнику и проследовать на указанный адрес, где он должен был произвести пиротехнический залп". "Злоумышленники, которые постоянно находились на связи, убедили усть-абаканца, что в случае, если он не выполнит их указаний, на него будет оформлено большое количество кредитов, с которыми он никогда не сможет рассчитаться. Испугавшись, обвиняемый в точности выполнил указания звонивших. Он поджег и бросил в холле администрации Черногорска одну петарду", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, по решению суда задержанный помещен в СИЗО на два месяца. В республиканском избиркоме РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в здании администрации рядом с помещением территориальной избирательной комиссии - "то есть не непосредственно в территориальной комиссии, а рядом".
https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html
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происшествия, черногорск
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Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома
Телефонные мошенники убедили жителя Усть-Абакана взорвать петарду у избиркома
КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с территориальной избирательной комиссией.
По данным МВД Хакасии, инцидент произошел в минувшую пятницу, в первый день голосования на выборах президента, около 18.25 (14.25 мск).
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По предварительным данным, 28-летнему мужчине позвонили телефонные мошенники, с помощью "приемов психологического давления" заставившие его "приобрести пиротехнику и проследовать на указанный адрес, где он должен был произвести пиротехнический залп".
«
"Злоумышленники, которые постоянно находились на связи, убедили усть-абаканца, что в случае, если он не выполнит их указаний, на него будет оформлено большое количество кредитов, с которыми он никогда не сможет рассчитаться. Испугавшись, обвиняемый в точности выполнил указания звонивших. Он поджег и бросил в холле администрации Черногорска одну петарду", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, по решению суда задержанный помещен в СИЗО на два месяца.
В республиканском избиркоме РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в здании администрации рядом с помещением территориальной избирательной комиссии - "то есть не непосредственно в территориальной комиссии, а рядом".
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