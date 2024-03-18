https://ria.ru/20240318/moshenniki-1933984648.html

Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома

Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома - РИА Новости, 18.03.2024

Мошенники убедили жителя Хакасии взорвать петарду у избиркома

Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:20

2024-03-18T13:20

2024-03-18T13:20

выборы президента россии — 2024

происшествия

черногорск

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КРАСНОЯРСК, 18 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя поселка Усть-Абакан в Хакасии, который по наущению телефонных мошенников взорвал петарду в здании администрации города, рядом с территориальной избирательной комиссией. По данным МВД Хакасии, инцидент произошел в минувшую пятницу, в первый день голосования на выборах президента, около 18.25 (14.25 мск). По предварительным данным, 28-летнему мужчине позвонили телефонные мошенники, с помощью "приемов психологического давления" заставившие его "приобрести пиротехнику и проследовать на указанный адрес, где он должен был произвести пиротехнический залп". "Злоумышленники, которые постоянно находились на связи, убедили усть-абаканца, что в случае, если он не выполнит их указаний, на него будет оформлено большое количество кредитов, с которыми он никогда не сможет рассчитаться. Испугавшись, обвиняемый в точности выполнил указания звонивших. Он поджег и бросил в холле администрации Черногорска одну петарду", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, по решению суда задержанный помещен в СИЗО на два месяца. В республиканском избиркоме РИА Новости пояснили, что инцидент произошел в здании администрации рядом с помещением территориальной избирательной комиссии - "то есть не непосредственно в территориальной комиссии, а рядом".

https://ria.ru/20240317/petarda-1933768491.html

https://ria.ru/20240316/ukazaniya-1933526121.html

черногорск

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происшествия, черногорск