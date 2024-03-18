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Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:31
2024-03-18T11:31
2024-03-18T11:36
выборы президента россии — 2024
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владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики."Избирком Мордовии завершил обработку 100% протоколов участковых избирательных комиссий, по итогам которых за Владимира Путина голоса отдали 431 174 избирателя, что составляет 89,57%", - говорится в сообщении.Отмечается, что на втором месте Николай Харитонов с 4,22% (20 323) голосов избирателей, далее идут Леонид Слуцкий - 3% (14 451) и Владислав Даванков - 2,38% (11 440).В выборах приняло участие 481 410 избирателей, явка составила 84,97%.На выборах президента России 18 марта 2018 года в Мордовии Путин набрал 85,35% голосов избирателей, явка составила 77,86%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика мордовия, политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Республика Мордовия, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии
Путин набрал 89,75 процента голосов в Мордовии после обработки всех бюллетеней
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики.
"Избирком Мордовии завершил обработку 100% протоколов участковых избирательных комиссий, по итогам которых за Владимира Путина голоса отдали 431 174 избирателя, что составляет 89,57%", - говорится в сообщении.
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Отмечается, что на втором месте Николай Харитонов
с 4,22% (20 323) голосов избирателей, далее идут Леонид Слуцкий
- 3% (14 451) и Владислав Даванков
- 2,38% (11 440).
В выборах приняло участие 481 410 избирателей, явка составила 84,97%.
На выборах президента России 18 марта 2018 года в Мордовии Путин набрал 85,35% голосов избирателей, явка составила 77,86%.