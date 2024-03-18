https://ria.ru/20240318/mordoviya-1933944732.html

Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии

Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:31

2024-03-18T11:31

2024-03-18T11:36

выборы президента россии — 2024

республика мордовия

политика

россия

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики."Избирком Мордовии завершил обработку 100% протоколов участковых избирательных комиссий, по итогам которых за Владимира Путина голоса отдали 431 174 избирателя, что составляет 89,57%", - говорится в сообщении.Отмечается, что на втором месте Николай Харитонов с 4,22% (20 323) голосов избирателей, далее идут Леонид Слуцкий - 3% (14 451) и Владислав Даванков - 2,38% (11 440).В выборах приняло участие 481 410 избирателей, явка составила 84,97%.На выборах президента России 18 марта 2018 года в Мордовии Путин набрал 85,35% голосов избирателей, явка составила 77,86%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика мордовия, политика, россия, владимир путин