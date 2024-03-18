Рейтинг@Mail.ru
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:31 18.03.2024 (обновлено: 11:36 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/mordoviya-1933944732.html
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:31
2024-03-18T11:36
выборы президента россии — 2024
республика мордовия
политика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933841065_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_8f422d24408deb73bff427187674e172.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики."Избирком Мордовии завершил обработку 100% протоколов участковых избирательных комиссий, по итогам которых за Владимира Путина голоса отдали 431 174 избирателя, что составляет 89,57%", - говорится в сообщении.Отмечается, что на втором месте Николай Харитонов с 4,22% (20 323) голосов избирателей, далее идут Леонид Слуцкий - 3% (14 451) и Владислав Даванков - 2,38% (11 440).В выборах приняло участие 481 410 избирателей, явка составила 84,97%.На выборах президента России 18 марта 2018 года в Мордовии Путин набрал 85,35% голосов избирателей, явка составила 77,86%.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933841065_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_51feaeef88028b5eced6f247da4aaff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика мордовия, политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Республика Мордовия, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 89,75 процента голосов на выборах в Мордовии

Путин набрал 89,75 процента голосов в Мордовии после обработки всех бюллетеней

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЭкран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Экран с текущими результатами голосования на выборах президента РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Мордовии, набрав 89,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщает избирком республики.
"Избирком Мордовии завершил обработку 100% протоколов участковых избирательных комиссий, по итогам которых за Владимира Путина голоса отдали 431 174 избирателя, что составляет 89,57%", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
Отмечается, что на втором месте Николай Харитонов с 4,22% (20 323) голосов избирателей, далее идут Леонид Слуцкий - 3% (14 451) и Владислав Даванков - 2,38% (11 440).
В выборах приняло участие 481 410 избирателей, явка составила 84,97%.
На выборах президента России 18 марта 2018 года в Мордовии Путин набрал 85,35% голосов избирателей, явка составила 77,86%.
 
Выборы президента России — 2024Республика МордовияПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала