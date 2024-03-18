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Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/mobilizatsiya-1934017442.html
Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе
Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе - РИА Новости, 18.03.2024
Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе
Представители военкомата в Харькове в рамках мобилизационных мероприятий силой вытащили из автобуса мужчину, сообщает в понедельник украинское издание "Страна"... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:44
2024-03-18T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Представители военкомата в Харькове в рамках мобилизационных мероприятий силой вытащили из автобуса мужчину, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Транспортная" мобилизация дошла и до Харькова. Мужчину силой вытащили из автобуса", - говорится в сообщении издания. На опубликованном изданием видео можно заметить, как пять представителей военкомата вытаскивают из автобуса мужчину. Один из возмущенных пассажиров предложил "мобилизованному" вызвать полицию, на что сотрудники военкомата пригрозили вручить повестку и ему. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе

"Страна": в Харькове сотрудники военкомата силой увели мужчину из автобуса

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Представители военкомата в Харькове в рамках мобилизационных мероприятий силой вытащили из автобуса мужчину, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Транспортная" мобилизация дошла и до Харькова. Мужчину силой вытащили из автобуса", - говорится в сообщении издания.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
На опубликованном изданием видео можно заметить, как пять представителей военкомата вытаскивают из автобуса мужчину. Один из возмущенных пассажиров предложил "мобилизованному" вызвать полицию, на что сотрудники военкомата пригрозили вручить повестку и ему.
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Машина скорой медицинской помощи, Украина - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
СМИ: военкомы на Украине довели призывника до попытки самоубийства
16 марта, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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