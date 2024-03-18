https://ria.ru/20240318/mobilizatsiya-1934017442.html

Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе

Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе - РИА Новости, 18.03.2024

Жителя Харькова силой мобилизовали, когда он ехал в автобусе

Представители военкомата в Харькове в рамках мобилизационных мероприятий силой вытащили из автобуса мужчину, сообщает в понедельник украинское издание "Страна"... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:44

2024-03-18T14:44

2024-03-18T14:44

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Представители военкомата в Харькове в рамках мобилизационных мероприятий силой вытащили из автобуса мужчину, сообщает в понедельник украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Транспортная" мобилизация дошла и до Харькова. Мужчину силой вытащили из автобуса", - говорится в сообщении издания. На опубликованном изданием видео можно заметить, как пять представителей военкомата вытаскивают из автобуса мужчину. Один из возмущенных пассажиров предложил "мобилизованному" вызвать полицию, на что сотрудники военкомата пригрозили вручить повестку и ему. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240316/voenkomy-1933530157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины