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Житель Белгородской области открыл столярную мастерскую по соцконтракту

Житель Белгородской области открыл столярную мастерскую по соцконтракту - РИА Новости, 18.03.2024

Житель Белгородской области открыл столярную мастерскую по соцконтракту

Житель Ракитянского района Белгородской области Юрий Сечкарев благодаря социальному контракту смог открыть столярную мастерскую, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:46

2024-03-18T17:46

2024-03-18T17:46

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Житель Ракитянского района Белгородской области Юрий Сечкарев благодаря социальному контракту смог открыть столярную мастерскую, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Чтобы получить финансовую поддержку, мужчина собрал все необходимые документы и подал заявку на участие в губернаторской программе "Содействие". Осенью прошлого году ему предоставили финансовую помощь от государства. Мужчина получил 350 тысяч рублей, на эти деньги отремонтировал помещение, купил специальное оборудование: мини-пилораму и числовое программное управление по дереву, а также основные столярные инструменты. Предприниматель занимается производством столов, стульев, скворечников, кормушек, небольших мельниц, подставок для цветов, кресел-качалок и так далее. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, ракитянский район, вячеслав гладков, бизнес