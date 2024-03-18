https://ria.ru/20240318/liviya-1933967918.html

В Ливии назвали победу Путина на выборах результатом доверия россиян

В Ливии назвали победу Путина на выборах результатом доверия россиян - РИА Новости, 18.03.2024

В Ливии назвали победу Путина на выборах результатом доверия россиян

Кандидат в главы Президентского совета Ливии и один из кандидатов в новое правительство Ливии Мухаммед аль-Мазуги считает, что крупная победа Владимира Путина... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:28

2024-03-18T12:28

2024-03-18T12:28

выборы президента россии — 2024

политика

ливия

владимир путин

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БЕНГАЗИ, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в главы Президентского совета Ливии и один из кандидатов в новое правительство Ливии Мухаммед аль-Мазуги считает, что крупная победа Владимира Путина на президентских выборах в России отражает серьезное доверие россиян к его действиям и политике. По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов. "Направляем поздравления президенту России Владимира Путину с его крупной победой на президентских выборах в России, которая отражает большое доверие со стороны российского народа, а также признательность людей за его политическое наследие и видение лидерства", - заявил аль-Мазуги РИА Новости. По мнению ливийского политика, сплочение россиян вокруг Путина "может быть свидетельством... нескольких факторов, самым важным из которых является стабильность страны, когда российский народ видит, что победа Путина на выборах является залогом стабильности страны и её силы в тех трудных условиях, в которых она находится". "Россияне отмечают те достойные признания достижения, которых удалось добиться в период правления Путина, что вызывает у них доверие к его способности противостоять нынешним и будущим вызовам. Они считают, что в этот сложный период он наилучший лидер для страны благодаря тому опыту и знаниям, которые он имеет", - сказал кандидат в главы Ливии.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

ливия

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политика, ливия, владимир путин