https://ria.ru/20240318/lechenie-1933982076.html

В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына

В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына - РИА Новости, 18.03.2024

В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына

Мать годовалого ребенка, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с десятками ножевых ранений, будут принудительно лечить, сообщается в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:14

2024-03-18T13:14

2024-03-18T13:14

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мать годовалого ребенка, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с десятками ножевых ранений, будут принудительно лечить, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Установлено, что 29 июня 2023 года в квартире на Онежской улице женщина нанесла более 24 колото-резаных ранений своему сыну 2022 года рождения, тот скончался на месте. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством и в тот период не осознавала опасность своих действий. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. О задержании и последующем аресте 23-летней фигурантки по делу об убийстве малолетнего сообщали ранее столичные главк СК и прокуратура.

https://ria.ru/20240304/nozh-1931041179.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)