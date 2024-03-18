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В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына - РИА Новости, 18.03.2024
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13:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/lechenie-1933982076.html
В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына
В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына - РИА Новости, 18.03.2024
В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына
Мать годовалого ребенка, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с десятками ножевых ранений, будут принудительно лечить, сообщается в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:14
2024-03-18T13:14
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мать годовалого ребенка, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с десятками ножевых ранений, будут принудительно лечить, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Установлено, что 29 июня 2023 года в квартире на Онежской улице женщина нанесла более 24 колото-резаных ранений своему сыну 2022 года рождения, тот скончался на месте. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством и в тот период не осознавала опасность своих действий. "С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. О задержании и последующем аресте 23-летней фигурантки по делу об убийстве малолетнего сообщали ранее столичные главк СК и прокуратура.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую сына

В Москве отправили на принудительное лечение женщину, заколовшую годовалого сына

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мать годовалого ребенка, тело которого было найдено в квартире на севере Москвы с десятками ножевых ранений, будут принудительно лечить, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Установлено, что 29 июня 2023 года в квартире на Онежской улице женщина нанесла более 24 колото-резаных ранений своему сыну 2022 года рождения, тот скончался на месте. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, женщина страдает хроническим психическим расстройством и в тот период не осознавала опасность своих действий.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд применил к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
О задержании и последующем аресте 23-летней фигурантки по делу об убийстве малолетнего сообщали ранее столичные главк СК и прокуратура.
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