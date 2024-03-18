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Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян - РИА Новости, 18.03.2024
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18:42 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/latviya-1934082852.html
Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян
Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян - РИА Новости, 18.03.2024
Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян
Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии сообщило, что в воскресенье в очереди на избирательный участок в посольство РФ у 29 россиян оказались... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:42
2024-03-18T18:42
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии сообщило, что в воскресенье в очереди на избирательный участок в посольство РФ у 29 россиян оказались истекшими виды на жительство, четырех из них депортируют в ближайшие дни. "Вчера, 17 марта, сотрудники госпогранслужбы и госполиции провели иммиграционный контроль граждан РФ, прибывших на выборы. В ходе проверки документов установлено, что у 29 человек истек срок действия постоянного вида на жительство", - говорится в сообщении на сайте УДГМ. Отмечается, что по завершении процедур, инициированных погранслужбой, четыре гражданина России в ближайшие дни получат "приказы о добровольном выезде" и должны будут покинуть Латвию в течение 30 дней. Из остальных 25 россиян у одного ВНЖ был аннулирован в январе, и он должен покинуть Латвию до 1 апреля, семь человек получили разрешение на пребывание в ЕС, еще 17 его ожидают. В воскресенье российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность. Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933703168.html
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в мире, латвия, россия, евросоюз
В мире, Латвия, Россия, Евросоюз
Латвия в ближайшие дни депортирует четверых россиян

Миграционное управление Латвии анонсировало скорую депортацию четверых россиян

© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии сообщило, что в воскресенье в очереди на избирательный участок в посольство РФ у 29 россиян оказались истекшими виды на жительство, четырех из них депортируют в ближайшие дни.
"Вчера, 17 марта, сотрудники госпогранслужбы и госполиции провели иммиграционный контроль граждан РФ, прибывших на выборы. В ходе проверки документов установлено, что у 29 человек истек срок действия постоянного вида на жительство", - говорится в сообщении на сайте УДГМ.
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Отмечается, что по завершении процедур, инициированных погранслужбой, четыре гражданина России в ближайшие дни получат "приказы о добровольном выезде" и должны будут покинуть Латвию в течение 30 дней. Из остальных 25 россиян у одного ВНЖ был аннулирован в январе, и он должен покинуть Латвию до 1 апреля, семь человек получили разрешение на пребывание в ЕС, еще 17 его ожидают.
В воскресенье российская дипмиссия в Риге сообщила, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования на выборах президента РФ, латвийские документы, удостоверяющие личность.
Ранее Конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну. Глава МВД страны признал, что вместо массовых депортаций, вероятно, будут единичные.
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Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у граждан РФ сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
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