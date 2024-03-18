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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 18.03.2024 (обновлено: 05:10 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kurskaya_oblast-1933885728.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:55
2024-03-18T05:10
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт.Накануне губернатор информировал об опасности атаки беспилотников в Курской области, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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курская область, роман старовойт
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Продлившуюся более восьми часов опасность атаки БПЛА в Курской области отменили

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Накануне губернатор информировал об опасности атаки беспилотников в Курской области, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки.
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"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман Старовойт
 
 
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