https://ria.ru/20240318/kurskaya_oblast-1933885728.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:55
2024-03-18T04:55
2024-03-18T05:10
курская область
специальная военная операция на украине
роман старовойт
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт.Накануне губернатор информировал об опасности атаки беспилотников в Курской области, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале.
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курская область, роман старовойт
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Продлившуюся более восьми часов опасность атаки БПЛА в Курской области отменили
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Накануне губернатор информировал об опасности атаки беспилотников в Курской области, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале.