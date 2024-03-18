https://ria.ru/20240318/kurskaya_oblast-1933885728.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T04:55

2024-03-18T04:55

2024-03-18T05:10

курская область

специальная военная операция на украине

роман старовойт

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Курской области более восьми часов назад, отменена, сообщил губернатор Роман Старовойт.Накануне губернатор информировал об опасности атаки беспилотников в Курской области, силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки."Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

курская область

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курская область, роман старовойт