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Путин назвал жителей Крыма гордостью России - РИА Новости, 18.03.2024
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19:21 18.03.2024 (обновлено: 20:14 18.03.2024) дополняется ...
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Путин назвал жителей Крыма гордостью России
Путин назвал жителей Крыма гордостью России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин назвал жителей Крыма гордостью России
Президент России Владимир Путин заявил, что Крым не только является стратегически важной территорией, это прежде всего люди, которые являются гордостью страны. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:21
2024-03-18T20:14
россия
общество
севастополь
владимир путин
республика крым
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым не только является стратегически важной территорией, это прежде всего люди, которые являются гордостью страны."Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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россия, общество, севастополь, владимир путин, республика крым
Россия, Общество, Севастополь, Владимир Путин, Республика Крым
Путин назвал жителей Крыма гордостью России

Путин: крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым не только является стратегически важной территорией, это прежде всего люди, которые являются гордостью страны.
"Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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