Путин назвал жителей Крыма гордостью России
Путин: крымчане и севастопольцы никогда не разделяли себя с Россией
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади в Москве, посвященном десятилетию воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2024
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым не только является стратегически важной территорией, это прежде всего люди, которые являются гордостью страны.
"Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.