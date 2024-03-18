https://ria.ru/20240318/krym-1934093076.html

Путин назвал жителей Крыма гордостью России

Путин назвал жителей Крыма гордостью России - РИА Новости, 18.03.2024

Путин назвал жителей Крыма гордостью России

Президент России Владимир Путин заявил, что Крым не только является стратегически важной территорией, это прежде всего люди, которые являются гордостью страны. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:21

2024-03-18T19:21

2024-03-18T20:14

россия

общество

севастополь

владимир путин

республика крым

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Крым не только является стратегически важной территорией, это прежде всего люди, которые являются гордостью страны."Крым – не только стратегически важная территория, это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане – они наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией, они никогда не разделяли себя с Россией. Именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи", - сказал Путин на концерте, посвященном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, севастополь, владимир путин, республика крым