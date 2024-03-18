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Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием - РИА Новости, 18.03.2024
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Религия
 
18:40 18.03.2024 (обновлено: 18:44 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/krym-1934082460.html
Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием
Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием - РИА Новости, 18.03.2024
Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием
Ожидания крымчан не были обмануты – за 10 лет после воссоединения полуострова с Россией в Крыму произошли положительные социальные и экономические... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:40
2024-03-18T18:44
религия
россия
республика крым
равиль гайнутдин
религия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ожидания крымчан не были обмануты – за 10 лет после воссоединения полуострова с Россией в Крыму произошли положительные социальные и экономические преобразования, укрепилось межнациональное и межрелигиозное согласие, говорится в поздравлении председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном на сайте ДУМ РФ.Гайнутдин поздравил всех россиян, и в частности жителей Крыма, с 10-летием воссоединения Республики Крым с Россией, знаменательная дата отмечается 18 марта."Это важнейшее событие в жизни нашего Отечества самым непосредственным образом сказалось на развитии полуострова и населяющих его народов, а также на развитии российской государственности в целом. В сознании поколений оно останется как возвращение крымчан в отчий дом. Огромная милость Всевышнего, что это десятилетие в жизни полуострова было наполнено созиданием, положительными социальными и экономическими преобразованиями, укреплением межнационального и межрелигиозного согласия, достижениями в науке, культуре, экономике, и, что особенно для меня важно, духовной сфере", - говорится в поздравлении муфтия.Муфтий констатировал, что "ожидания людей не были обмануты", жизнь простых крымчан улучшилась, в целом Крым уверенно развивается во многих направлениях.Глава ДУМ РФ отметил, что крымчане всех национальностей и вероисповеданий доказали свое единство и солидарность. "Братский нам крымскотатарский народ переживает эпоху интенсивного национального, религиозного, культурного развития. Крымскотатарский язык стал одним из государственных языков республики, активно возрождается историческое и духовное наследие крымскотатарского народа", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20240313/muftii-1932726493.html
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россия
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россия, республика крым, равиль гайнутдин, религия
Религия, Россия, Республика Крым, Равиль Гайнутдин, Религия
Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием

Муфтий Гайнутдин: ожидания крымчан от воссоединения с Россией не были обмануты

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ожидания крымчан не были обмануты – за 10 лет после воссоединения полуострова с Россией в Крыму произошли положительные социальные и экономические преобразования, укрепилось межнациональное и межрелигиозное согласие, говорится в поздравлении председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
Гайнутдин поздравил всех россиян, и в частности жителей Крыма, с 10-летием воссоединения Республики Крым с Россией, знаменательная дата отмечается 18 марта.
Московская соборная мечеть - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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"Это важнейшее событие в жизни нашего Отечества самым непосредственным образом сказалось на развитии полуострова и населяющих его народов, а также на развитии российской государственности в целом. В сознании поколений оно останется как возвращение крымчан в отчий дом. Огромная милость Всевышнего, что это десятилетие в жизни полуострова было наполнено созиданием, положительными социальными и экономическими преобразованиями, укреплением межнационального и межрелигиозного согласия, достижениями в науке, культуре, экономике, и, что особенно для меня важно, духовной сфере", - говорится в поздравлении муфтия.
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15 марта, 20:15
Муфтий констатировал, что "ожидания людей не были обмануты", жизнь простых крымчан улучшилась, в целом Крым уверенно развивается во многих направлениях.
Глава ДУМ РФ отметил, что крымчане всех национальностей и вероисповеданий доказали свое единство и солидарность. "Братский нам крымскотатарский народ переживает эпоху интенсивного национального, религиозного, культурного развития. Крымскотатарский язык стал одним из государственных языков республики, активно возрождается историческое и духовное наследие крымскотатарского народа", - говорится в поздравлении.
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