https://ria.ru/20240318/krym-1934082460.html

Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием

Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием - РИА Новости, 18.03.2024

Муфтий назвал воссоединение Крыма с Россией важнейшим событием

Ожидания крымчан не были обмануты – за 10 лет после воссоединения полуострова с Россией в Крыму произошли положительные социальные и экономические... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:40

2024-03-18T18:40

2024-03-18T18:44

религия

россия

республика крым

равиль гайнутдин

религия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ожидания крымчан не были обмануты – за 10 лет после воссоединения полуострова с Россией в Крыму произошли положительные социальные и экономические преобразования, укрепилось межнациональное и межрелигиозное согласие, говорится в поздравлении председателя Духовного управления мусульман РФ муфтия Равиля Гайнутдина, опубликованном на сайте ДУМ РФ.Гайнутдин поздравил всех россиян, и в частности жителей Крыма, с 10-летием воссоединения Республики Крым с Россией, знаменательная дата отмечается 18 марта."Это важнейшее событие в жизни нашего Отечества самым непосредственным образом сказалось на развитии полуострова и населяющих его народов, а также на развитии российской государственности в целом. В сознании поколений оно останется как возвращение крымчан в отчий дом. Огромная милость Всевышнего, что это десятилетие в жизни полуострова было наполнено созиданием, положительными социальными и экономическими преобразованиями, укреплением межнационального и межрелигиозного согласия, достижениями в науке, культуре, экономике, и, что особенно для меня важно, духовной сфере", - говорится в поздравлении муфтия.Муфтий констатировал, что "ожидания людей не были обмануты", жизнь простых крымчан улучшилась, в целом Крым уверенно развивается во многих направлениях.Глава ДУМ РФ отметил, что крымчане всех национальностей и вероисповеданий доказали свое единство и солидарность. "Братский нам крымскотатарский народ переживает эпоху интенсивного национального, религиозного, культурного развития. Крымскотатарский язык стал одним из государственных языков республики, активно возрождается историческое и духовное наследие крымскотатарского народа", - говорится в поздравлении.

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https://ria.ru/20240315/muftiy-1933331591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, республика крым, равиль гайнутдин, религия