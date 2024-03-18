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В Кременчуге прогремели новые взрывы, сообщили украинские СМИ
В Кременчуге прогремели новые взрывы, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
В Кременчуге прогремели новые взрывы, сообщили украинские СМИ
Очередные взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T02:20
2024-03-18T02:20
2024-03-18T02:20
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Очередные взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кременчуге. "Прозвучали новые взрывы в Кременчуге", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Зеркала недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области с 23.53 мск 17 марта объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240317/vzryvy-1933839779.html
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кременчуг, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Кременчуге прогремели новые взрывы, сообщили украинские СМИ
"Зеркало недели": в полтавском городе Кременчуг прогремели новые взрывы