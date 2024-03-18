https://ria.ru/20240318/koordinatsiya-1934123252.html

Путин и саудовский принц оценили координацию двух стран в формате "ОПЕК+"

Путин и саудовский принц оценили координацию двух стран в формате "ОПЕК+" - РИА Новости, 18.03.2024

Путин и саудовский принц оценили координацию двух стран в формате "ОПЕК+"

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поговорили по телефону, была... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T22:51

2024-03-18T22:51

2024-03-18T22:58

в мире

опек

саудовская аравия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд поговорили по телефону, была выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество двух стран, констатирована эффективность координации двух стран в формате "ОПЕК плюс", сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон выражена готовность и далее активно развивать дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Российской Федерацией и Саудовской Аравией. Констатирована, в частности, эффективность координации двух стран в формате "ОПЕК плюс", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1934123115.html

саудовская аравия

россия

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в мире, опек, саудовская аравия, владимир путин, россия