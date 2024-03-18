https://ria.ru/20240318/konteynery-1934051871.html

Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж

Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж - РИА Новости, 18.03.2024

Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж

Московская область доставит иностранным партнерам три сборных груза с товарами своих производителей в рамках экспортного сервиса и услуги "Контейнер для МСП",... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:50

2024-03-18T16:50

2024-03-18T16:50

твой бизнес

саудовская аравия

технологии

китай

твой бизнес – новости

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934058277_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_15f96ee4b4d26b602cd0e190847fa22a.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Московская область доставит иностранным партнерам три сборных груза с товарами своих производителей в рамках экспортного сервиса и услуги "Контейнер для МСП", сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Часть товаров будет размещена в зарубежных сетевых ритейлерах, а часть отправляется за рубеж в рамках поставок по уже подписанным экспортным контрактам. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в настоящий момент идет проработка возможности комплектации нескольких контейнеров с экспортным грузом подмосковных компаний МСП. По ее словам, в следующем месяце три контейнера будут отправлены в Саудовскую Аравию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. "Сейчас мы работаем с компаниями, продукция которых могла бы войти в состав наших сборных грузов", – цитирует пресс-служба Зиновьеву. Ранее с помощью онлайн-сервиса "Контейнер для МСП" свою продукцию в ОАЭ доставили пять подмосковных компаний. Она была размещена на полках местных супермаркетов в рамках сервиса "Листинг в зарубежных торговых сетях"

https://ria.ru/20240313/kredity-1932783947.html

саудовская аравия

китай

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

саудовская аравия, технологии, китай, твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)