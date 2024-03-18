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Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж - РИА Новости, 18.03.2024
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16:50 18.03.2024
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Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж
Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж - РИА Новости, 18.03.2024
Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж
Московская область доставит иностранным партнерам три сборных груза с товарами своих производителей в рамках экспортного сервиса и услуги "Контейнер для МСП",... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:50
2024-03-18T16:50
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Московская область доставит иностранным партнерам три сборных груза с товарами своих производителей в рамках экспортного сервиса и услуги "Контейнер для МСП", сообщает пресс-служба регионального Мининвеста. Часть товаров будет размещена в зарубежных сетевых ритейлерах, а часть отправляется за рубеж в рамках поставок по уже подписанным экспортным контрактам. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в настоящий момент идет проработка возможности комплектации нескольких контейнеров с экспортным грузом подмосковных компаний МСП. По ее словам, в следующем месяце три контейнера будут отправлены в Саудовскую Аравию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. "Сейчас мы работаем с компаниями, продукция которых могла бы войти в состав наших сборных грузов", – цитирует пресс-служба Зиновьеву. Ранее с помощью онлайн-сервиса "Контейнер для МСП" свою продукцию в ОАЭ доставили пять подмосковных компаний. Она была размещена на полках местных супермаркетов в рамках сервиса "Листинг в зарубежных торговых сетях"
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саудовская аравия, технологии, китай, твой бизнес – новости, московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Саудовская Аравия, Технологии, Китай, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье)

Три контейнера с экспортными товарами МСП отправят из Подмосковья за рубеж

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТранспортно-логистический центр
Транспортно-логистический центр - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Московская область доставит иностранным партнерам три сборных груза с товарами своих производителей в рамках экспортного сервиса и услуги "Контейнер для МСП", сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
Часть товаров будет размещена в зарубежных сетевых ритейлерах, а часть отправляется за рубеж в рамках поставок по уже подписанным экспортным контрактам.
По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в настоящий момент идет проработка возможности комплектации нескольких контейнеров с экспортным грузом подмосковных компаний МСП.
По ее словам, в следующем месяце три контейнера будут отправлены в Саудовскую Аравию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.
«
"Сейчас мы работаем с компаниями, продукция которых могла бы войти в состав наших сборных грузов", – цитирует пресс-служба Зиновьеву.
Ранее с помощью онлайн-сервиса "Контейнер для МСП" свою продукцию в ОАЭ доставили пять подмосковных компаний. Она была размещена на полках местных супермаркетов в рамках сервиса "Листинг в зарубежных торговых сетях"
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