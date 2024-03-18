https://ria.ru/20240318/konflikt-1933854976.html
Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО
Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО - РИА Новости, 18.03.2024
Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что в современном мире возможно все, отвечая на вопрос, возможен ли и насколько... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:44
2024-03-18T00:44
2024-03-18T02:12
россия
нато
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что в современном мире возможно все, отвечая на вопрос, возможен ли и насколько вероятен полномасштабный конфликт между Россией и НАТО."Я думаю, что все возможно в современном мире", - сказал он.
https://ria.ru/20240317/nato-1933609543.html
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"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО
"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО
2024-03-18T00:44
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россия, нато, владимир путин, в мире
Россия, НАТО, Владимир Путин, В мире
Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО
Путин не исключил возможности столкновения России и НАТО