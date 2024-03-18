https://ria.ru/20240318/kharitonov-1934088746.html

Харитонов пообещал передать Путину свои предложения

Харитонов пообещал передать Путину свои предложения - РИА Новости, 18.03.2024

Харитонов пообещал передать Путину свои предложения

Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:59

2024-03-18T18:59

2024-03-18T19:09

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром Путиным, что передаст ему свои предложения. "Здесь несколько предложений, я передам", - сказал Харитонов в ходе встречи кандидатов в президенты РФ с Путиным. Харитонов рассказал про свои поездки в регионы в ходе предвыборной кампании и отметил, что нужно решать квартирный вопрос. Также, по его мнению, нужно решать вопрос с платным образованием, так как в некоторых регионах людям оплачивать образование проблемно. Также Харитонов затронул вопрос ипотеки для молодежи, добавив, что нужно решать и этот вопрос. "Надо посмотреть, можем повлиять", - добавил Харитонов.

https://ria.ru/20240318/rossiya-1934075020.html

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Кирилл Волков

политика, россия, николай харитонов, владимир путин