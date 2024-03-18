https://ria.ru/20240318/kharitonov-1934088746.html
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения - РИА Новости, 18.03.2024
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения
Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:59
2024-03-18T18:59
2024-03-18T19:09
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политика
россия
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром Путиным, что передаст ему свои предложения. "Здесь несколько предложений, я передам", - сказал Харитонов в ходе встречи кандидатов в президенты РФ с Путиным. Харитонов рассказал про свои поездки в регионы в ходе предвыборной кампании и отметил, что нужно решать квартирный вопрос. Также, по его мнению, нужно решать вопрос с платным образованием, так как в некоторых регионах людям оплачивать образование проблемно. Также Харитонов затронул вопрос ипотеки для молодежи, добавив, что нужно решать и этот вопрос. "Надо посмотреть, можем повлиять", - добавил Харитонов.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1934075020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения
Харитонов пообещал передать Путину предложения по улучшению жизни в регионах
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром Путиным, что передаст ему свои предложения.
"Здесь несколько предложений, я передам", - сказал Харитонов в ходе встречи кандидатов в президенты РФ с Путиным.
Харитонов рассказал про свои поездки в регионы в ходе предвыборной кампании и отметил, что нужно решать квартирный вопрос. Также, по его мнению, нужно решать вопрос с платным образованием, так как в некоторых регионах людям оплачивать образование проблемно.
Также Харитонов затронул вопрос ипотеки для молодежи, добавив, что нужно решать и этот вопрос. "Надо посмотреть, можем повлиять", - добавил Харитонов.
Путин предложил соперникам по выборам продолжать совместную работу