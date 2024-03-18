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Харитонов пообещал передать Путину свои предложения - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
18:59 18.03.2024 (обновлено: 19:09 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kharitonov-1934088746.html
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения - РИА Новости, 18.03.2024
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения
Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:59
2024-03-18T19:09
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром Путиным, что передаст ему свои предложения. "Здесь несколько предложений, я передам", - сказал Харитонов в ходе встречи кандидатов в президенты РФ с Путиным. Харитонов рассказал про свои поездки в регионы в ходе предвыборной кампании и отметил, что нужно решать квартирный вопрос. Также, по его мнению, нужно решать вопрос с платным образованием, так как в некоторых регионах людям оплачивать образование проблемно. Также Харитонов затронул вопрос ипотеки для молодежи, добавив, что нужно решать и этот вопрос. "Надо посмотреть, можем повлиять", - добавил Харитонов.
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политика, россия, николай харитонов, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владимир Путин
Харитонов пообещал передать Путину свои предложения

Харитонов пообещал передать Путину предложения по улучшению жизни в регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидаты, баллотировавшиеся на выборах президента РФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 марта 2024
Кандидаты, баллотировавшиеся на выборах президента РФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Кандидаты, баллотировавшиеся на выборах президента РФ Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил на встрече с действующим президентом Владимиром Путиным, что передаст ему свои предложения.
"Здесь несколько предложений, я передам", - сказал Харитонов в ходе встречи кандидатов в президенты РФ с Путиным.
Харитонов рассказал про свои поездки в регионы в ходе предвыборной кампании и отметил, что нужно решать квартирный вопрос. Также, по его мнению, нужно решать вопрос с платным образованием, так как в некоторых регионах людям оплачивать образование проблемно.
Также Харитонов затронул вопрос ипотеки для молодежи, добавив, что нужно решать и этот вопрос. "Надо посмотреть, можем повлиять", - добавил Харитонов.
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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